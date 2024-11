Partire in anticipo per evitare di arrivare tardi può essere una buona abitudine per chi desidera essere puntuale. Tuttavia, questa regola diventa problematica quando è un treno a partire prima del previsto — e di ben 50 minuti — senza preavviso. È ciò che è accaduto venerdì 8 novembre ai passeggeri del Freccia Argento Roma-Genova, programmato per le 16:20. Il convoglio, però, è partito alle 15:30, lasciando a terra numerosi viaggiatori ignari del cambiamento e costretti a trovare alternative per arrivare a destinazione con considerevole ritardo. Trenitalia ha spiegato che la partenza anticipata è stata decisa per evitare ulteriori ritardi, sebbene l’informazione non sia stata comunicata in modo adeguato.

Un venerdì complicato e il treno partito in anticipo

Nella giornata dell’8 novembre, Roma era segnata dallo sciopero dei mezzi pubblici e dai numerosi cantieri per i preparativi del Giubileo, creando disagi ai trasporti. Tra i passeggeri coinvolti c’era anche Salvatore Settis, che ha raccontato l’episodio su “La Stampa”. Molti, arrivati a Termini con largo anticipo per il treno Freccia Argento delle 16:20, hanno scoperto che il convoglio era già partito senza preavviso. Di fronte alle richieste di spiegazione, il personale di Trenitalia ha suggerito di prendere il Freccia Bianca delle 16:57, senza però garantire posti a sedere.

Perché la partenza anticipata?

Secondo le informazioni fornite da alcuni ferrovieri, il treno non poteva percorrere la tratta ad alta velocità tra Roma e Firenze a causa di interventi urgenti sulla linea. La decisione di anticipare la partenza è stata presa per evitare ritardi a Genova, ma resta il dubbio sul perché non sia stato avvisato ogni passeggero. Alcuni ferrovieri, visibilmente in difficoltà, hanno ipotizzato che gli avvisi siano stati inviati tramite WhatsApp, ma molti viaggiatori sono rimasti all’oscuro del cambiamento.