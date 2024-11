Ubriaco alla guida, uccise 7 ragazzi: per Stefan Lechner pena ridotta a 5 anni e 10 mesi

Il tragico incidente di Lutago, in Valle Aurina, che ha sconvolto l’Italia e la comunità internazionale, si è concluso con la decisione del Tribunale di Bolzano di ridurre la pena di Stefan Lechner. Il 31enne altoatesino, responsabile della morte di sette giovani turisti tedeschi, ha ottenuto una riduzione della condanna da sette anni a 5 anni e 10 mesi di reclusione, grazie ai benefici previsti dalla recente riforma Cartabia.

L’incidente risale alla notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, quando Lechner, alla guida della sua Audi TT e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, investì un gruppo di ragazzi che attraversava la strada, causando la morte di sette di loro e ferendo gravemente altri. La sua auto, dopo l’impatto devastante, si schiantò contro un muretto, segnando una scena di distruzione e dolore che avrebbe lasciato un’impronta indelebile sulla comunità locale e sui familiari delle vittime.

In primo grado, Lechner era stato condannato a sette anni di carcere per omicidio stradale, lesioni personali gravi e guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, grazie all’applicazione della riforma Cartabia, che offre uno sconto di pena a chi rinuncia all’appello, Lechner ha ottenuto una riduzione di un sesto della condanna. La decisione di non presentare ricorso è stata comunicata dai suoi legali, facilitando così l’accesso a questa possibilità di riduzione.

La riforma Cartabia, mirata a rendere più efficienti i procedimenti giudiziari e ridurre il carico sui tribunali, ha introdotto lo sconto di pena per gli imputati che accettano di non procedere con l’appello. Il giudice ha verificato che non vi fossero impugnazioni da parte né dell’imputato né del suo difensore, accertando così le condizioni per applicare la riduzione e rendendo definitiva la pena ridotta.

Questa sentenza si inserisce in un contesto complesso in cui la giustizia penale cerca un equilibrio tra la severità della pena e la possibilità di benefici per gli imputati che collaborano. Già in fase di primo grado, Lechner aveva beneficiato di uno sconto di pena grazie al rito abbreviato, che gli aveva permesso di ridurre di un terzo la condanna inizialmente prevista. Inoltre, gli erano state riconosciute attenuanti generiche, con una conseguente diminuzione della pena di due anni rispetto ai dieci richiesti dalla pubblica accusa.

Un altro elemento importante della vicenda è il risarcimento alle famiglie delle vittime. L’assicurazione di Lechner ha provveduto a liquidare l’importo massimo previsto dalla sua polizza, pari a dieci milioni di euro complessivi, alle parti civili coinvolte. Questo risarcimento, sebbene significativo, non potrà mai colmare il vuoto lasciato dalla perdita di giovani vite, ma rappresenta un passaggio obbligato per il riconoscimento della responsabilità e del danno causato.

I giudici, nella sentenza, hanno anche evidenziato alcuni dettagli tecnici relativi alla dinamica dell’incidente. In particolare, hanno osservato che i giovani pedoni si trovavano in punti diversi della carreggiata, una circostanza che avrebbe contribuito alla gravità delle conseguenze sotto il profilo delle vittime. Questo elemento, seppur non giustificante, ha contribuito alla valutazione complessiva del caso, influenzando parzialmente la determinazione della pena.

La comunità di Lutago e l’opinione pubblica hanno reagito con sentimenti contrastanti alla notizia della riduzione della pena. Da un lato, c’è chi ritiene che la giustizia debba essere inflessibile di fronte a episodi così gravi, specialmente in casi di guida in stato di ebbrezza con conseguenze letali. Dall’altro, esiste la consapevolezza che le riforme giudiziarie, come quella della Cartabia, sono progettate per modernizzare il sistema e incentivare soluzioni rapide e definitive.

Il caso di Stefan Lechner è diventato emblematico per riflettere sulla sicurezza stradale, l’impatto devastante della guida in stato di ebbrezza e l’equilibrio tra giustizia punitiva e reintegrazione sociale. Le vicende come quella di Lutago richiamano alla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica su comportamenti responsabili al volante e sul rispetto delle vite umane, specialmente nei contesti di convivialità e festa, dove il rischio di incidenti aumenta.

L’incidente e la sua risoluzione giuridica resteranno un punto di riferimento per future discussioni sul sistema penale italiano, la sua capacità di punire e, al contempo, di dare possibilità di riduzione della pena in un’ottica di recupero sociale dell’imputato. La tragedia di Lutago ha lasciato un segno profondo non solo nelle famiglie coinvolte, ma anche nell’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sull’equità e la severità delle pene in relazione a reati di grave entità.

