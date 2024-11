Riceviamo e pubblichiamo, Daniele Cocco. 11.11.2024

“Nel febbraio del 2020 è stata emanata, da parte del Giudice di Pace di Manfredonia, una sentenza chiara che ha annullato una multa emessa nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Siponto.

I motivi alla base di questa decisione risiedono in irregolarità che riguardano la conformità dell’impianto di segnalazione stradale con le normative vigenti del Codice della Strada: in particolare, la sentenza ha evidenziato che le segnalazioni poste nella ZTL non rispettavano i requisiti di visibilità e chiarezza necessari per garantire un’adeguata informazione agli automobilisti. In sostanza, le multe sarebbero da considerarsi nulle perché l’impianto ZTL si trova a meno di 80 metri (25 metri in particolare) dal segnale di avviso e perché la strada è costeggiata da alberi che rendono difficile la percezione del segnale.

Queste carenze hanno portato a un’invalidazione della multa poiché i cartelli, in quel contesto specifico, non erano in grado di adempiere alla funzione di avvertire in modo chiaro e univoco i conducenti delle limitazioni imposte nella zona.

Tuttavia, nonostante il pronunciamento giudiziario e il trascorrere di oltre cinque anni, il Comune di Manfredonia ha continuato a elevare sanzioni negli stessi punti critici senza apportare le necessarie correzioni all’impianto della ZTL. Questa persistenza nell’applicare multe su una base normativa già contestata non solo espone l’amministrazione a ulteriori ricorsi e annullamenti di sanzioni ma mette anche in discussione la fiducia dei cittadini nel rispetto delle regole. Risulta obbligatorio chiedersi: negli ultimi cinque anni il Comune quanto ha incassato per le multe, nonostante la sentenza contraria di un giudice?

Per i cittadini, questa situazione rappresenta un disagio significativo: non è accettabile che, dopo una chiara sentenza che delinea le problematiche dell’impianto di segnalazione, nulla venga fatto per adeguarsi alle norme e per tutelare sia l’amministrazione sia i residenti. Continuare a sanzionare in assenza di interventi correttivi può apparire come un atteggiamento poco attento al rispetto dei diritti dei cittadini, alimentando il senso di frustrazione e di sfiducia verso le istituzioni locali.”