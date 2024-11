Vitulano Drugstore Manfredonia: ad Eboli il muro crolla nel finale

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, venerdì 8 novembre, sfiora l’impresa nella quarta giornata di Serie A di futsal. Al PalaSele di Eboli, la Feldi passa per 1-0 a pochi minuti dalla fine, rimanendo a punteggio pieno.

I sipontini giocano una partita robusta e qualitativa, come tutte dall’inizio della stagione. Una difesa solidissima, coadiuvata da un Caio Ainsa al debutto in uno stato di grazia. Per fare punti contro una delle squadre più in forma del campionato, però, sarebbe stato necessario aggiungere a tutti questi aspetti enormemente positivi una piccola quantità in più di cattiveria sotto porta e probabilmente anche di fortuna.

Gli ospiti, infatti, non riescono a violare la linea di porta: terza rete inviolata consecutiva per i campani, miglior difesa del campionato. L’unico gol della sfida, nato da una delle poche situazioni mal gestite dalla retroguardia garganica, è firmato da Gabriele Ugherani.

Non c’è tempo, però, per rimanere con l’amaro in bocca: martedì 12 settembre, nel turno infrasettimanale della quinta giornata, al PalaScaloria di Manfredonia, il Vitulano Drugstore vuole far gioire i suoi caldissimi tifosi e regalare loro la prima vittoria stagionale contro un altro avversario campano e di enorme spessore: la Sandro Abate.

FORMAZIONI

Feldi Eboli: Dalcin (p)(c), Venancio, Caponigro, Ugherani, Liberti, Calderolli, Montefalcone (p), Lemos, Barra, Etzi, Espindola, Sansone, Selucio. All. Antonelli

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vc), Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Arbitri: sig. Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme, sig. Pierluigi Minardi di Cosenza. Crono: sig. Tommaso Vallecaro di Salerno.

TABELLINO

17’23″st Ugherani.

AMMONITI

Lucho, Calderolli.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Feldi Eboli

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5