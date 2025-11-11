Edizione n° 5882

Viale Giotto, Foggia ricorda le 67 vittime del crollo: due giorni di preghiera e memoria
11 Novembre 2025 - ore  10:35

San Severo: proclamato il lutto cittadino per il carabiniere Sebastiano Marrone
11 Novembre 2025 - ore  09:41

Bagno di folla a San Severo per l'inaugurazione del comitato elettorale di Rosario Cusmai

Nel corso dell'incontro, Cusmai ha illustrato le sue priorità programmatiche, ponendo al centro del suo impegno la riqualificazione del commercio e del centro storico di San Severo, temi ritenuti fondamentali per il rilancio urbano e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Redazione
11 Novembre 2025
San Severo, 11 novembre 2025. Grande partecipazione di cittadini a San Severo per l’inaugurazione del comitato elettorale di Rosario Cusmai, candidato al Consiglio Regionale della Puglia nella lista “Per la Puglia” con Antonio Decaro Presidente.

Nel corso dell’incontro, Cusmai ha illustrato le sue priorità programmatiche, ponendo al centro del suo impegno la riqualificazione del commercio e del centro storico di San Severo, temi ritenuti fondamentali per il rilancio urbano e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La riqualificazione del nostro centro storico non è solo una questione estetica, ma una vera opportunità di sviluppo economico e sociale — ha dichiarato Rosario Cusmai —. Vogliamo restituire vita e dignità ai luoghi simbolo della nostra città, creando nuove opportunità per i giovani e per chi vuole investire nel territorio.”

“San Severo e tutta la Capitanata meritano di tornare protagoniste in Puglia — ha aggiunto Cusmai —. Lavoreremo con serietà e visione per costruire una regione più vicina ai bisogni delle persone e più attenta alle realtà locali.”

Durante la serata, Cusmai ha inoltre annunciato la presenza del candidato presidente Antonio Decaro domani, a Foggia, in occasione della presentazione ufficiale della lista “Per la Puglia”, in programma alle ore 18 presso l’Altro Cinema Cicolella.

L’incontro sarà un momento importante di confronto con cittadini e sostenitori, per condividere idee, proposte e un nuovo modo di fare politica, fondato sull’ascolto e sulla concretezza.

