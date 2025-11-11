SAN SEVERO – Sarà San Severo a ospitare quello che già viene annunciato come il match dell’anno per la boxe italiana: la difesa del titolo nazionale dei pesi welter da parte del pugile sanseverese Michele de Filippo.

Dopo il trionfo del 10 ottobre 2025 a Rezzato (Brescia), che lo ha consacrato campione italiano di boxe professionistica per la categoria Welter, de Filippo si prepara ora a una nuova, durissima sfida. Come previsto dai regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana – Settore PRO, infatti, ogni campione è tenuto a difendere il proprio titolo contro uno sfidante ufficialmente designato.

Questa volta, però, il ring sarà “di casa”: è di ieri la decisione della Federazione che ufficializza San Severo come sede dell’incontro di difesa del titolo.

IL MATCH: DE FILIPPO VS GUARNIERI

La sfida è in programma per fine gennaio 2026 – la data esatta sarà comunicata nei prossimi giorni – e vedrà Michele de Filippo, portacolori della Pugilistica d’Abruzzo guidata da Simone Di Marco, opposto a Ivan Guarnieri, atleta della Pugilistica Di Giacomo.

Si annuncia un confronto ad altissima intensità tecnica e agonistica, con in palio il Titolo Italiano dei pesi Welter: un appuntamento che promette di richiamare appassionati, addetti ai lavori e semplici curiosi da tutta la Puglia e non solo.

LE PAROLE DEL CAMPIONE

Grande entusiasmo da parte di Michele de Filippo, che ha commentato così la notizia:

«Sono sicuro che combattere nella mia terra abbia un valore aggiunto, perché se sentirò il tifo dei miei concittadini potrò dare il meglio.

Mi fa piacere che sia arrivata ora questa notizia, perché, in occasione della premiazione per la mia scorsa vittoria, già programmata dall’Amministrazione comunale di San Severo, dal sindaco e dall’assessore allo Sport, potrò – anzi, potremo – festeggiare anche questo importante traguardo.

Assicuro alla mia città un grande match!».

Il riconoscimento istituzionale per il successo di Rezzato si intreccia quindi con l’annuncio della difesa del titolo in casa, trasformando l’appuntamento in un doppio momento di festa per l’atleta e per l’intera comunità.

UNA GRANDE VETRINA PER LA CITTÀ

La scelta di San Severo come sede dell’evento rappresenta un’importante vetrina sportiva e mediatica per la città. L’organizzazione è già al lavoro per preparare quella che si preannuncia come una vera serata di Show Boxing, con un allestimento all’altezza di un appuntamento di prestigio nazionale.

Visto il valore dei due professionisti sul ring, la serata promette grandi emozioni, coraggio, grinta e spettacolo, con scene destinate a restare impresse nella memoria degli appassionati.

ATTESA CRESCENTE PER L’EVENTO DELL’ANNO

In attesa della comunicazione ufficiale della data, San Severo si prepara a stringersi attorno al suo campione. L’evento viene già considerato come uno dei momenti sportivi più importanti dell’anno per il territorio, capace di portare lustro alla città e di alimentare ulteriormente la passione per la boxe.

Non resta che attendere il primo gong: a fine gennaio 2026, il titolo italiano dei pesi Welter passerà ancora una volta da San Severo. E il pubblico di casa è pronto a fare la sua parte. 🥊