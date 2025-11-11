Cerignola, Giancarlo Giannini conquista il Teatro Mercadante: sold out per “Mascagni, il Divo”

Domenica 9 novembre, lo spettacolo “Mascagni, il Divo” con Giancarlo Giannini ha registrato il tutto esaurito in platea, galleria e loggione, celebrando la riapertura dello storico Teatro Mercadante dopo due anni di lavori di riqualificazione. L’evento è stato promosso dall’Amministrazione comunale con la supervisione del direttore artistico Savino Zaba.

Prima dell’esibizione del maestro Giannini, il sindaco Francesco Bonito, la vicesindaca Maria Dibisceglia e il direttore del teatro hanno illustrato gli interventi di riqualificazione e la qualità della stagione teatrale, definita da Zaba “una delle più importanti degli ultimi anni”. Giannini ha poi reso omaggio al compositore Pietro Mascagni, cerignolano d’adozione, con un fuori programma: il monologo di Marco Antonio tratto da Giulio Cesare di William Shakespeare.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2025/2026, il cui avvio effettivo è previsto per domenica 16 novembre con “Brokeback Mountain”, interpretato da Edoardo Purgatori, Filippo Contri e Malika Ayane, accompagnati da una band dal vivo.

Per chi non desiderasse sottoscrivere un abbonamento completo, i biglietti singoli saranno disponibili presso la biblioteca comunale, il botteghino del teatro la sera dello spettacolo e online su Vivaticket.it.

Sono confermate le convenzioni con i parcheggi di piazza Primo Maggio e Ferrovia e con alcuni ristoranti locali per il dopo teatro. Tutte le informazioni sui vantaggi sono disponibili al botteghino o sul sito ufficiale www.teatromercadantecerignola.it.