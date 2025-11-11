Con la determinazione dirigenziale n. 2076 del 4 novembre 2025 il Comune di Manfredonia ha approvato la seconda costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 per il personale del comparto. Il dirigente del Settore Risorse umane, Tommaso Gioieni, ridisegna la mappa delle somme disponibili tra risorse stabili e risorse variabili, alla luce delle nuove comunicazioni degli uffici e dei vincoli imposti dalla normativa nazionale sul trattamento accessorio.

Le risorse stabili del fondo ammontano a 1.082.929 euro, frutto dell’“importo unico consolidato” del 2017 e degli incrementi contrattuali successivi, oltre alle quote legate alle differenze stipendiali tra le posizioni economiche, alla Ria e agli assegni ad personam del personale cessato, nonché al differenziale B3/B1 e D3/D1 introdotto dalla nuova classificazione. Si tratta della parte strutturale del fondo, che finanzia istituti già consolidati: progressioni economiche, indennità di comparto, indennità ex 8ª qualifica, turnazioni, reperibilità e condizioni di lavoro disagiate.

Sul fronte delle risorse variabili la determinazione mette nero su bianco 426.402,32 euro, così ripartiti: 25.475,44 euro per i compensi Istat, censimento e Anpr; 722 euro derivanti dalle frazioni residue di Ria del personale cessato; 362.089,02 euro di incentivi per la progettazione; 37.360 euro destinati all’Avvocatura comunale e 755,86 euro per la compartecipazione dei messi alle notifiche per conto di altre amministrazioni. È proprio l’aggiornamento di queste voci, soprattutto degli incentivi tecnici, a rendere necessario il nuovo atto di costituzione.

Il provvedimento, però, non si limita al mero elenco di cifre. Ampio spazio viene dedicato al rispetto dell’ormai noto “tetto 2016” sul trattamento accessorio, fissato dall’articolo 23 del decreto legislativo 75/2017 e successivamente modulato dal decreto crescita e dai chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. Attraverso una serie di richiami a deliberazioni delle sezioni regionali e alla recente giurisprudenza sulle risorse eterofinanziate e Pnrr, l’atto certifica che il fondo 2025, pur superando il limite, viene ricondotto nei parametri di legge mediante una decurtazione di 47.761 euro.

La determinazione ricorda inoltre il percorso contabile obbligatorio: stanziamento delle somme in bilancio, costituzione formale del fondo e, infine, sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Solo quest’ultimo passaggio, previsto entro il 31 dicembre, consentirà di impegnare definitivamente le somme tramite il Fondo pluriennale vincolato e procedere alle liquidazioni in busta paga.

Il documento conferma anche l’impegno dell’ente a trasmettere l’atto ai revisori dei conti e a fornire alle organizzazioni sindacali l’informativa sulla composizione del fondo, come previsto dal Ccnl Funzioni locali. Per i dipendenti comunali, quindi, si avvicina la fase della contrattazione decentrata, nella quale saranno definite le regole di distribuzione delle risorse e, di conseguenza, il peso economico di indennità e premialità per il 2025, in un equilibrio delicato tra riconoscimento del lavoro svolto e rigidi vincoli di finanza pubblica.

A cura di Michele Solatia.

albopretorio_000010006_005_risorsevariabili2025

albopretorio_000010006_006_allegatoafondocomplessivo