Dubai, trovato morto il truffatore di criptovalute e sua moglie

È stato risolto il mistero della scomparsa di Roman Novak, investitore in criptovalute di San Pietroburgo, e della moglie Anna, spariti lo scorso ottobre negli Emirati Arabi Uniti. I corpi della coppia sono stati ritrovati nel deserto al confine con l’Oman, confermando le peggiori ipotesi.

Novak, noto per aver raccolto circa 500 milioni di dollari da investitori in Russia, Cina e Medio Oriente, era ricercato per truffe legate alle criptovalute. Secondo le indagini riportate da Fontanka e 78.ru, la coppia sarebbe stata attirata con l’inganno in una villa a Hatta, nell’emirato di Dubai, con la scusa di un incontro con potenziali investitori, e successivamente uccisa da una gang che mirava al loro tesoretto in criptovalute.

La coppia, residente a Dubai e nota per ostentare lusso e ricchezza anche sui social, era scomparsa dopo un viaggio nella zona di Hatta. Il loro autista li aveva lasciati vicino a un sito turistico, dove avrebbero dovuto proseguire con un’altra vettura per una presunta vacanza. Poco dopo, Novak inviò un messaggio in cui chiedeva urgentemente denaro, sostenendo di essere bloccato vicino al confine con l’Oman, poi il silenzio.

Il caso si è concluso con il ritrovamento dei corpi e con l’arresto dei presunti assassini in Russia, ponendo fine a uno dei gialli più inquietanti legati al mondo delle criptovalute.

Lo riporta rainews.it.