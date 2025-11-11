FOGGIA – Sarà il cinema “L’AltroCinema” di via Duomo 11 a ospitare la presentazione della lista “Per la Puglia”, a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia.

L’iniziativa è in programma mercoledì alle ore 19.00 e vedrà la presenza dello stesso Decaro, indicato come candidato presidente. Durante l’incontro saranno illustrati i punti principali del programma politico e le linee guida con cui la lista intende affrontare i temi centrali per il futuro della regione: sviluppo economico, servizi ai cittadini, infrastrutture, welfare e politiche giovanili.

La serata sarà anche l’occasione per presentare i candidati del territorio foggiano e per avviare ufficialmente la campagna elettorale locale, con uno spazio dedicato al confronto con cittadini, simpatizzanti e rappresentanti delle realtà sociali ed economiche della città.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.