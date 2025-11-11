(foggiatoday.it). FOGGIA – Doveva essere una giornata di memoria, impegno civile e testimonianza contro l’usura. Si è trasformata, almeno per qualche minuto, in una scena amara e difficilmente giustificabile. Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, davanti al Teatro Giordano di Foggia, la sorella di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa in città, non è riuscita ad accedere in sala per prendere parte al trentennale della fondazione antiusura “Buon Samaritano”, celebrato alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Secondo quanto ricostruito, la dottoressa – invitata ufficialmente dal presidente della fondazione, Pippo Cavaliere, e attesa persino sul palco per un intervento – sarebbe arrivata oltre l’orario di ingresso indicato alla security. All’accesso, però, nonostante i tentativi di altre persone presenti di spiegare il suo ruolo e la delicatezza della sua testimonianza, gli addetti alla vigilanza non le hanno consentito di entrare, sostenendo di dover rispettare disposizioni rigide e non derogabili.

Al centro del caso c’è un presunto “tempo massimo” di ingresso, fissato indicativamente alle 16.40: una volta superata tale soglia, stando alla versione riferita dal personale, nessuno avrebbe più potuto accedere in platea o nei palchi, a prescindere dall’invito ricevuto. A questo elemento si sarebbe aggiunta la circostanza dei posti già occupati nell’area riservata, complicando ulteriormente ogni possibilità di mediazione.

La scena, consumata proprio davanti alle porte del Giordano, ha assunto contorni surreali: da un lato una donna chiamata a rappresentare la memoria di una vittima di un delitto che ha profondamente colpito la città, dall’altro una struttura organizzativa irrigidita su orari, liste e protocolli. Sarebbe bastato – è l’amara considerazione di chi ha assistito – un controllo ulteriore, una verifica con gli organizzatori, un minimo di elasticità per consentire l’ingresso e prevenire un incidente dall’alto valore simbolico.

In tutto, sarebbero state quattro le persone rimaste fuori, tra cui la stessa dottoressa Marasco e il marito. Testimoni raccontano l’immagine desolante della coppia che, di spalle al teatro e visibilmente amareggiata, ha lasciato la piazza in silenzio, mentre all’interno proseguivano celebrazioni, interventi istituzionali, testimonianze di rinascita e di lotta all’usura.

L’episodio ha inevitabilmente “macchiato” il clima del trentennale: una ricorrenza pensata per ricordare trent’anni di volti, storie, mani tese verso chi è rimasto schiacciato dai debiti, dalla paura, dall’isolamento. La Fondazione Buon Samaritano, va sottolineato, non risulterebbe direttamente responsabile delle decisioni assunte all’ingresso, affidate alla sicurezza e alle strutture preposte, ma resta un’evidente responsabilità oggettiva per quanto accaduto in un contesto così delicato.

Nella giornata in cui si sarebbe dovuto ribadire con forza il sostegno alle vittime e la vicinanza alle loro famiglie, il mancato accesso della sorella di una vittima simbolo della cronaca foggiana rappresenta un cortocircuito grave, non solo organizzativo ma anche culturale. Una “parentesi per nulla edificante”, come la definiscono in molti, che rischia di oscurare – almeno in parte – il segnale positivo di tre decenni di impegno contro l’usura e le sue ferite.

Resta ora l’esigenza di una riflessione profonda: perché, in giornate così dense di significato, la forma non tradisca la sostanza e la burocrazia non finisca per ferire proprio chi, più di altri, avrebbe diritto a un posto in prima fila.

Ricostruzione a partire da quanto riportato da foggiatoday.it.