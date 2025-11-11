Edizione n° 5882

BALLON D'ESSAI

MEMORIA // Viale Giotto, Foggia ricorda le 67 vittime del crollo: due giorni di preghiera e memoria
11 Novembre 2025 - ore  10:35

CALEMBOUR

MARRONE // San Severo: proclamato il lutto cittadino per il carabiniere Sebastiano Marrone
11 Novembre 2025 - ore  09:41

Home // Foggia // "Mai più soli davanti ai debiti": Foggia festeggia il trentennale del Buon Samaritano

BUON SAMARITANO “Mai più soli davanti ai debiti”: Foggia festeggia il trentennale del Buon Samaritano

Famiglie salvate dagli strozzini, il grazie di Foggia al Buon Samaritano

TRENTENNALE FONDAZIONE BUON SAMARITANO - ph enzo maizzi

TRENTENNALE FONDAZIONE BUON SAMARITANO - ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Novembre 2025
Foggia // Note di Brasini //

Foggia – Il sipario del Teatro Umberto Giordano si è alzato questa sera su una ricorrenza che è molto più di un anniversario formale: i trent’anni della Fondazione Antiusura “Buon Samaritano”, punto di riferimento per quanti, in città e in provincia, si sono trovati schiacciati dal peso dei debiti e dall’incubo del credito illegale.

L’iniziativa, co-organizzata dal Comune di Foggia che ha concesso l’uso gratuito del teatro, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e composto da cittadini, studenti, rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del mondo accademico e dell’associazionismo. In platea, accanto alle autorità, anche molte delle persone che, in questi tre decenni, hanno incrociato la strada della Fondazione trovando ascolto, tutela e un percorso di rinascita.

Il saluto delle istituzioni

Ad aprire la serata è stata la sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, che ha ricordato come il Comune sia tra i soci fondatori della “Buon Samaritano”:
«Questa città – ha sottolineato – ha conosciuto da vicino il dramma dell’usura e del sovraindebitamento. La Fondazione ha rappresentato e continua a rappresentare una diga contro la disperazione, offrendo alternative legali e umane a chi rischia di finire nelle mani della criminalità».

L’assessora alla Cultura Alice Amatore ha rimarcato la scelta di collocare la celebrazione proprio al Giordano: «Il teatro è il luogo della comunità, dove una città si guarda allo specchio. Oggi Foggia si specchia in una storia di solidarietà, competenza e impegno civile che dura da trent’anni».

Trent’anni di impegno contro l’usura

Nel corso dell’incontro, i responsabili della Fondazione – con sede in via Campanile 8 – hanno ripercorso le principali tappe di un’attività iniziata nel 1995 e cresciuta parallelamente all’evoluzione dei fenomeni di usura e del credito al consumo. Attraverso testimonianze, brevi video e interventi tecnici, è stato messo in luce come l’azione di prevenzione, consulenza e accompagnamento abbia permesso a migliaia di famiglie e piccoli imprenditori di evitare il ricorso agli usurai o di uscirne con l’aiuto degli strumenti previsti dalla legge.

Sul palco si sono alternati operatori, consulenti e volontari, ma anche persone che hanno voluto mettere la propria storia al servizio degli altri. Racconti spesso difficili, segnati da fallimenti aziendali, perdita del lavoro, malattie o separazioni, che hanno mostrato quanto sottile possa essere la linea che separa una situazione di difficoltà temporanea dall’abisso dell’indebitamento patologico.

Nuove povertà, nuove risposte

Ampio spazio è stato dedicato al tema delle “nuove povertà”, aggravate dall’aumento dei costi energetici, dall’inflazione e dalla fragilità di molte attività commerciali. Economisti, magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno discusso dei meccanismi con cui la criminalità organizzata prova a infiltrarsi nell’economia legale, offrendo denaro facile a chi non trova risposte nel circuito bancario.

In questo quadro è stata presentata la nuova campagna di prevenzione della Fondazione, rivolta in particolare alle famiglie sovraindebitate e alle micro-imprese in crisi di liquidità. La campagna prevede sportelli di ascolto potenziati, incontri nelle scuole e percorsi formativi su gestione del bilancio familiare e strumenti di tutela legale.

Un patto rinnovato per la legalità

La serata si è chiusa con la firma simbolica di un documento di intenti che impegna istituzioni, terzo settore e mondo produttivo a rafforzare il fronte comune contro l’usura e il credito illegale. Dal palco è arrivato un messaggio unanime: la lotta all’usura non è solo questione di repressione, ma di cultura, prevenzione e alleanze sociali solide.

Fra applausi e momenti di commozione, il trentesimo compleanno della “Buon Samaritano” si è trasformato in un rito collettivo di riconoscenza e responsabilità. Un modo per dire che, in una terra dove il bisogno e la solitudine possono ancora essere terreno di caccia per gli usurai, esiste una comunità pronta a tendere la mano prima che sia troppo tardi.

fotogallery enzo maizzi

TRENTENNALE FONDAZIONE BUON SAMARITANO - ph enzo maizzi
TRENTENNALE FONDAZIONE BUON SAMARITANO – ph enzo maizzi

