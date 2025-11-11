Edizione n° 5882

Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Manfredonia. Palazzo Celestini, 140mila euro per il restauro del cantonale sud-ovest

RESTAURO Manfredonia. Palazzo Celestini, 140mila euro per il restauro del cantonale sud-ovest

Via libera alla prima tranche di finanziamento regionale per il recupero di Palazzo Celestini, sede dell’Auditorium comunale

Manfredonia. Palazzo Celestini, 140mila euro per il restauro del cantonale sud-ovest

Palazzo Celestini Manfredonia - Fonte Immagine: italiavirtualtour.it

Michele Solatia
11 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Via libera alla prima tranche di finanziamento regionale per il recupero di Palazzo Celestini, sede dell’Auditorium comunale e delle Civiche Biblioteche unificate. Con un atto dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, la Regione Puglia ha disposto la liquidazione di 140.000 euro, pari al 70% del contributo concesso al Comune di Manfredonia.

L’intervento, del valore complessivo di 200.000 euro (CUP J32B24001280002), riguarda lavori di manutenzione straordinaria e restauro del cantonale sud-ovest dell’edificio storico, vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali. Il finanziamento rientra nel programma regionale previsto dall’articolo 36 della legge 45/2013, destinato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune ha già approvato il progetto esecutivo, affidato i lavori e trasmesso la documentazione tecnica e fotografica ante operam necessaria per ottenere l’anticipazione. Il saldo del rimanente 30% sarà erogato a fine lavori, dopo la rendicontazione delle spese e la certificazione di regolare esecuzione.

A cura di Michele Solatia.

