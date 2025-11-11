Edizione n° 5882

Home // Santa Maradona Football Club // Napoli, l’agente di Lobotka: “Se Conte resta, Stanislav potrebbe andarsene a giugno”

LOBOTKA Napoli, l’agente di Lobotka: “Se Conte resta, Stanislav potrebbe andarsene a giugno”

Jarusek, agente di Lobotka, critica in particolare la durezza degli allenamenti e la gestione delle partite del giocatore

Napoli, l’agente di Lobotka: “Se Conte resta, Stanislav potrebbe andarsene a giugno”

Lobotka - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Novembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

In un momento di forte tensione per il Napoli, reduce dalla sconfitta di Bologna, emergono dichiarazioni sorprendenti dallo Slovacchia sull’assistito Stanislav Lobotka. Il suo agente, Branislav Jarusek, intervistato dal podcast VAR e ripreso da Sport24.sk, ha svelato alcuni retroscena sulla gestione del centrocampista da parte di Antonio Conte.

Jarusek critica in particolare la durezza degli allenamenti e la gestione delle partite di Lobotka: il 5 ottobre contro il Genoa, il calciatore si procurò un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare tre gare di campionato (Torino, Inter e Lecce) e la sfida di Champions con il PSV Eindhoven. L’agente sottolinea: “Avrebbero dovuto concedergli un po’ di riposo, sono innervosito”.

Il discorso si sposta poi sul futuro del giocatore, in passato rinnovato fino al 2027 con ingaggio di 3,5 milioni più bonus. Jarusek spiega che Lobotka, a 30 anni, faticherebbe a sostenere i carichi richiesti da Conte: “Se Conte restasse a Napoli, potrebbe chiedermi di trovare una soluzione a giugno. Un trasferimento la prossima estate potrebbe avere senso, ma dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia, ma fisicamente a questo livello è impegnativo continuare”.

Le parole dell’agente evidenziano come il rapporto tra Conte e il suo centrocampo continui a generare tensioni, e pongono il futuro di Lobotka al centro dei possibili scenari per la prossima stagione.

Lo riporta calciomercato.com.

