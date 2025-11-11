Piantedosi a Foggia: “Sicurezza priorità nazionale, Stato presente sul territorio”

Foggia – Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede della Prefettura di Foggia, la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, affiancato dal prefetto Paolo Giovanni Grieco. L’incontro, fissato per le 15.30, ha riunito rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’amministrazione giudiziaria e degli enti locali per fare il punto sulla situazione della sicurezza in Capitanata e sulle strategie di contrasto alla criminalità.

Nel salone di rappresentanza della Prefettura, il ministro è stato accolto dalle autorità civili e militari del territorio. Dopo un breve saluto istituzionale, Piantedosi ha ricordato il ruolo “centrale e insostituibile” dei Comitati provinciali, definiti “la cabina di regia territoriale delle politiche per la sicurezza”, e ha richiamato l’esigenza di una risposta coordinata ai fenomeni che continuano a preoccupare la comunità foggiana: dalle intimidazioni agli operatori economici ai reati predatori, fino alle nuove forme di devianza giovanile.

Il prefetto Grieco ha illustrato al ministro gli ultimi dati sull’andamento dei reati nella provincia, sottolineando i risultati raggiunti da carabinieri, polizia e guardia di finanza sul fronte delle indagini contro i gruppi criminali radicati nel territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle attività produttive e commerciali, considerate un presidio essenziale di legalità in una realtà ancora segnata dal racket e dall’usura.

Nel corso della riunione è stato ribadito l’impegno a rafforzare i controlli nelle aree più esposte, con una maggiore presenza di pattuglie nei quartieri periferici e lungo le principali arterie stradali, anche in vista delle festività natalizie. È stata inoltre confermata la linea della “tolleranza zero” verso le violazioni del codice della strada e la microcriminalità, spesso percepite dai cittadini come il primo segnale di degrado urbano.

Un capitolo specifico è stato dedicato al tema della sicurezza nelle scuole e negli spazi frequentati dai più giovani. Le istituzioni hanno condiviso la necessità di affiancare all’azione repressiva un forte investimento in prevenzione, attraverso campagne di educazione alla legalità e progetti mirati di inclusione sociale, da costruire in collaborazione con gli istituti scolastici e il terzo settore.

Al termine della riunione, durata circa due ore, Piantedosi ha ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro svolto e ha espresso apprezzamento per “lo sforzo quotidiano di chi, in condizioni spesso difficili, presidia il territorio e dà fiducia ai cittadini”. Il ministro ha assicurato che il Viminale continuerà a seguire con attenzione la situazione foggiana, valutando – se necessario – un ulteriore potenziamento degli organici e dei mezzi a disposizione.

Prima di lasciare la Prefettura, il titolare del Viminale ha incontrato brevemente la stampa, ribadendo che “la lotta alla criminalità organizzata e la difesa della sicurezza urbana passano attraverso l’unità delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini”. “Solo facendo squadra – ha concluso – si può restituire piena normalità a territori che hanno pagato e pagano ancora un prezzo alto all’illegalità”.

La visita del ministro e la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica rappresentano, per Foggia e per l’intera Capitanata, un segnale di attenzione da parte del governo nazionale e un nuovo momento di confronto tra i diversi livelli dello Stato chiamati a garantire tutela e sicurezza alla comunità locale.

All’appuntamento hanno preso parte anche i rappresentanti di Comune, Provincia e Regione, che hanno rimarcato come la sicurezza sia condizione imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Nei prossimi giorni – è stato annunciato – i temi affrontati al tavolo verranno condivisi con associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali, così da tradurre gli indirizzi emersi in iniziative concrete e verificabili.

ANSA: Piantedosi, 6,5 milioni per la videosorveglianza in Puglia

“Ci vuole sicurezza a Foggia come altrove. Abbiamo fatto un’analisi molto importante con l’ausilio anche dell’autorità giudiziaria e con tutte le articolazioni delle istituzioni dello Stato, anche con la sindaca e il presidente della provincia. Faremo dei seguiti e non è escluso che ci vedremo anche a Roma”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato presso la prefettura di Foggia per fare il punto sulla situazione della criminalità e della sicurezza nel capoluogo dauno e in provincia. Il ministro parteciperà anche all’evento pubblico dedicato alla solidarietà e al contrasto all’usura nella provincia di Foggia organizzato dalla fondazione antiusura Buon Samaritano che celebra i suoi 30 anni di attività. “Abbiamo affrontato il tema delle mafie territoriali e l’esigenza del rafforzamento di task force centrali, l’implementazione di alcuni supporti tecnologici come la videosorveglianza richiesta soprattutto per alcuni tipi di reati come il traffico dei rifiuti. Noi siamo in prossimità di un accordo – ha continuato il ministro – con la Regione Puglia che doterà la stessa regione di una quota importante di fondi di sviluppo e coesione del ministero dell’Interno, 6 milioni e mezzo da destinare a questa tipologia di interventi in ambito regionale con un occhio di riguardo alla provincia di Foggia”.

fotogallery enzo maizzi