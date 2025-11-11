Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026: un omaggio agli eroi quotidiani

ROMA, 11 novembre 2025 – È stato presentato oggi, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri – Edizione 2026, alla presenza del Comandante Generale Salvatore Luongo e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. L’evento ha visto anche la partecipazione dell’artista Luigi “René” Valeno e degli scrittori Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli, insieme agli altri prodotti editoriali dell’Arma.

Giunto alla sua 93ª edizione, il calendario si conferma un punto di riferimento culturale e simbolico, con oltre 1.200.000 copie stampate e traduzioni in otto lingue, comprese versioni in sardo e friulano. Diffuso in scuole, uffici e famiglie, il Calendario è da decenni un simbolo di identità e memoria collettiva, capace di unire generazioni e rinnovare il legame tra l’Arma e il Paese.

Il tema scelto per il 2026 è “Eroi quotidiani”, un omaggio a tutti i Carabinieri che operano silenziosamente ogni giorno al servizio della comunità. Attraverso le tavole d’arte di René, maestro della nuova Pop Art italiana, e i testi di Maurizio de Giovanni, il calendario racconta il volto umano dell’Arma, con episodi di generosità, coraggio e dedizione, e la presenza costante dei militari nella vita quotidiana dei cittadini.

Le diciannove tavole illustrano uomini e donne dell’Arma in azioni di servizio, dai centri urbani ai paesaggi naturali, accompagnate da racconti in prima persona di un giovane Carabiniere che descrive ai genitori le motivazioni della sua scelta di vita e il senso profondo del servizio alla Nazione. Ogni tavola diventa così un messaggio di fiducia, solidarietà e impegno civile, celebrando la professionalità e l’umanità dei Carabinieri.

La prefazione di Aldo Cazzullo offre uno sguardo storico sull’Arma, dai momenti fondativi della Nazione al presente, mentre la postfazione di Massimo Lugli racconta episodi di coraggio e prontezza dei Carabinieri nel quotidiano, sottolineando il loro ruolo come presidi di legalità e sicurezza.

Insieme al Calendario Storico, sono stati presentati anche l’Agenda 2026, il calendario da tavolo “I Carabinieri nello sport” e il Planning da tavolo dedicato ai Reparti a Cavallo dell’Arma, che valorizzano disciplina, lealtà, spirito di squadra e tradizione equestre. Il ricavato dei prodotti editoriali sarà devoluto a sostegno dell’ONAOMAC e dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari, confermando l’impegno dell’Arma anche in ambito sociale e benefico.

Il Calendario Storico 2026 si conferma così un’opera che unisce arte, letteratura e memoria, celebrando l’impegno quotidiano dei Carabinieri e la loro vicinanza ai cittadini.