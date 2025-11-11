«Quella notte vegliavo mia madre in ospedale»: il racconto di Giusy, salvata dal crollo di Viale Giotto

FOGGIA, 11 novembre 2025. «Da poco avevo terminato la maturità e mi accingevo a frequentare l’università». Giusy Urbano aveva poco più di 18 anni l’11 novembre 1999, quando il palazzo di viale Giotto 120 crollò in 19 secondi portando via 67 vite, la più grande tragedia della Foggia del dopoguerra.

Quella notte, però, lei non era in casa. «Non si trovava a casa con la notte – racconta – perché mia mamma aveva subito un grave infortunio qualche giorno prima ed era stata operata in ortopedia la sera precedente. Era allettata e aveva bisogno di assistenza, così io le facevo la notte».

Nel palazzo erano rimasti il padre e i due fratelli più piccoli. «C’erano mio papà e due fratelli più piccoli che appunto si trovavano quella notte lì», ricorda con voce rotta dall’emozione, davanti alle lapidi del cimitero dove i nomi delle vittime si susseguono come un elenco sospeso nel tempo.

A distanza di 26 anni, Foggia continua a stringersi intorno ai familiari delle vittime. «Foggia magari ha mille difetti – ammette Giusy – ma la cosa grande è che ha un cuore immenso. La vicinanza di questa città si sente dal primo giorno e continua ad esserci».

Le sue parole accompagnano il momento di preghiera e raccoglimento al cimitero, nel giorno della memoria dedicato alle 67 vittime di Viale Giotto: una corona di fiori, il silenzio rotto solo dalle preghiere, gli abbracci tra i parenti, i volti di chi quella notte ha perso tutto tranne il dovere della memoria. Perché, come ripetono ogni anno i familiari, «Foggia non dimentica» e chiede che dal dolore continui a nascere responsabilità, rispetto per le regole e vigilanza sulla sicurezza delle case in cui si vive.

A cura di Giovanna Tambo.