Regionali 2025, cittadini e aspiranti consiglieri faccia a faccia al LUC “Peppino Impastato”

L’incontro pubblico con i candidati al Consiglio regionale del territorio è in corso di svolgimento negli spazi del LUC – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato” di Manfredonia. In sala cittadini, giovani e rappresentanti del mondo associativo stanno ascoltando gli interventi dei candidati, che stanno illustrando le proprie proposte sui temi più sentiti: lavoro, sanità, trasporti, sviluppo del territorio e futuro del porto.

Il clima è partecipato e non mancano domande dal pubblico, a conferma dell’interesse verso le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 e della volontà, da parte della comunità sipontina, di far sentire la propria voce nelle scelte che riguarderanno la Puglia dei prossimi anni.

Assenti i candidati: Liliana Rinaldi e Ugo Galli.