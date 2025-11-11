SAN SEVERO – La città si stringe attorno al dolore della famiglia e dell’Arma dei Carabinieri per la tragica scomparsa di Sebastiano Marrone, 23 anni, carabiniere in servizio presso la Compagnia di San Severo, deceduto a seguito di un incidente stradale mentre era a bordo di un’auto di servizio.

Con ordinanza n. 66 dell’11 novembre 2025, il Sindaco, prof.ssa Lidya Colangelo, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione della Santa Messa in suo onore, in programma mercoledì 12 novembre 2025, dalle 9.30 alle 11.30, presso la Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta di San Severo.

Il tragico incidente sulla Provinciale 109

Il giovane militare ha perso la vita il 10 novembre, lungo la Strada Provinciale 109, che collega San Severo a Lucera, mentre conduceva un’auto di servizio. La morte improvvisa del carabiniere, impegnato nel compimento dei doveri del proprio ufficio, ha profondamente scosso la comunità sanseverese, colpita dalla drammaticità dell’evento e dalla giovanissima età della vittima.

Nell’ordinanza, il Sindaco sottolinea come l’intera città abbia accolto con sgomento la notizia della scomparsa di Sebastiano Marrone, avvenuta nel territorio extraurbano di San Severo, e come sia forte il desiderio di esprimere vicinanza alla famiglia e all’Arma.

Lutto cittadino durante la Messa in Cattedrale

Interpretando il sentimento condiviso della popolazione, l’Amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione della Santa Messa in memoria del carabiniere. Il provvedimento, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede una serie di misure simboliche e concrete:

Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma durante la celebrazione del rito funebre;

Esposizione delle bandiere a mezz’asta presso le sedi comunali e tutte le sedi istituzionali della città;

Invito rivolto ai cittadini, ai titolari di attività commerciali, alle organizzazioni politiche, sociali, produttive e alle associazioni sportive a sospendere le attività nelle ore della Messa, in segno di raccoglimento e rispetto.

L’obiettivo è quello di favorire un momento corale di partecipazione e silenzio, per onorare la memoria del giovane carabiniere e testimoniare vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a quanti gli erano affettivamente legati.

Una comunità unita nel cordoglio

La proclamazione del lutto cittadino assume un forte valore simbolico: San Severo vuole così rendere omaggio a un servitore dello Stato morto mentre svolgeva il proprio dovere, e al tempo stesso ribadire il riconoscimento e il rispetto per il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine sul territorio.

Nelle ore della celebrazione, la città è chiamata a fermarsi, a raccogliersi e a partecipare, ciascuno secondo la propria sensibilità, a un momento di dolore condiviso che supera i confini del nucleo familiare e diventa lutto dell’intera comunità.

L’ordinanza è stata sottoscritta dal Sindaco prof.ssa Lidya Colangelo in data 11 novembre 2025.