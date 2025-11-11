San Severo presenta la Stagione Teatrale: al via il 5 dicembre con Leo Gassmann

Questa mattina, nel Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, è stata presentata la nuova stagione teatrale della Città di San Severo, organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Puglia Culture. Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco Lidya Colangelo, il Vice Sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani, il Presidente della Commissione Cultura Anna Mariani, il Dirigente Area II Silvana Salvemini e Ileana Sapone, Capo Ufficio Stampa di Puglia Culture, con coordinamento di Michele Princigallo, Responsabile Ufficio Stampa comunale.

Il cartellone 2025-2026 propone un programma ricco e variegato, che unisce grandi classici, nuove drammaturgie, commedie d’autore e spettacoli musicali. Dal 5 dicembre 2025 al 12 aprile 2026, il Teatro Verdi ospiterà artisti di spicco del panorama italiano: Leo Gassmann, Michele Riondino, Caterina Murino, Massimo Ghini, Emilio Solfrizzi, Drusilla Foer e Giorgio Panariello, con una celebration speciale dedicata a Pino Daniele.

La stagione si aprirà il 5 dicembre con Ubi maior, dramma contemporaneo di Franco Bertini, con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, regia di Enrico Maria Lamanna, sul valore dei principi, della famiglia e del coraggio morale.

Il 9 gennaio spazio alla musica con Nero a metà Experience, tributo a Pino Daniele con Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo. Il 19 gennaio Michele Riondino debutta come regista e interprete con “Art” di Yasmina Reza, mentre il 28 gennaio Caterina Murino sarà “La vedova scaltra” di Carlo Goldoni, con la partecipazione vocale di Jean Reno.

A febbraio, il teatro incontra il cinema: il 3 febbraio Massimo Ghini e Galatea Ranzi portano in scena “Il vedovo”, seguito l’11 febbraio da “A Mirror – uno falso e non autorizzato” di Sam Holcroft. Il 19 febbraio Emilio Solfrizzi interpreta “Anfitrione” di Plauto, mentre il 26 febbraio il gruppo Gli Ipocriti presenta “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo.

Marzo si apre con Drusilla Foer in “Venere Nemica” (5 marzo), mentre il 16 marzo sarà il momento del nuovo show di Giorgio Panariello, “Giorgio Panariello e se domani…”, tra comicità, improvvisazione e tecnologia. La stagione si chiuderà il 12 aprile con “A qualcuno piace caldo” di Mario Moretti, tratto dal film di Billy Wilder, con Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato.

Gli abbonamenti per 11 spettacoli partono da €140 (loggione) a €220 (platea), mentre i biglietti singoli variano da €15 a €65, con riduzioni per under 25 e possibilità di utilizzo di Carta Cultura Giovani e Carta del Docente.

La prelazione per gli abbonati 2024-2025 sarà attiva dal 12 al 15 novembre 2025, mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 17 novembre presso il botteghino del teatro. I biglietti singoli saranno disponibili dal 24 novembre anche tramite Vivaticket.

Le rappresentazioni iniziano alle 20:30, con sipario alle 21:00, e non sarà consentito l’ingresso a spettacolo iniziato. Eventuali variazioni del programma saranno comunicate tempestivamente.

La Stagione 2025-2026 conferma l’impegno di San Severo nel valorizzare la cultura e le arti performative, offrendo al pubblico un cartellone di qualità, capace di unire generi, linguaggi e generazioni.