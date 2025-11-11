Edizione n° 5882

MEMORIA // Viale Giotto, Foggia ricorda le 67 vittime del crollo: due giorni di preghiera e memoria
11 Novembre 2025 - ore  10:35

MARRONE // San Severo: proclamato il lutto cittadino per il carabiniere Sebastiano Marrone
11 Novembre 2025 - ore  09:41

Home // 5 Reali Siti // Stornara sotto assedio, assalti a Poste e bancomat. Il Sindaco: “Siamo in ginocchio”

ASSALTI Stornara sotto assedio, assalti a Poste e bancomat. Il Sindaco: “Siamo in ginocchio”

Roberto Nigro definisce la situazione come uno stato di guerra, riferendo che tutti i Comuni del comprensorio hanno subito undici attacchi

Stornara sotto assedio, assalti a Poste e bancomat. Il Sindaco: "Siamo in ginocchio"

5 Reali Siti // Cerignola //

Nel centro storico di Stornara, in provincia di Foggia, la popolazione è costretta a fare i conti con gli effetti di una serie di assalti a sportelli bancomat e Postamat che dall’estate hanno messo fuori uso le strutture finanziarie del Comune di circa cinquemila abitanti.

Da inizio novembre è attivo un ufficio mobile di Poste Italiane, unica possibilità per i residenti di effettuare operazioni postali e prelievi, dopo mesi in cui molti hanno dovuto spostarsi nelle vicine Orta Nova e Cerignola per riscuotere pensioni o disporre di contanti. Luigi, residente locale, racconta di aver udito esplosioni che hanno distrutto il bancomat, segnando un periodo di forti difficoltà personali e familiari.

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, definisce la situazione come uno stato di guerra, riferendo che tutti i Comuni del comprensorio hanno subito undici attacchi. Nonostante alcuni arresti, le bande specializzate continuano ad operare tra Puglia e Basilicata, con un totale di quaranta colpi registrati. Nigro lancia un allarme chiaro: “Siamo in ginocchio”, denunciando l’emergenza sicurezza e le gravi ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Stato Quotidiano

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

