Strutture turistiche contro l’adeguamento del PRG al PPTR: il Comune di Vieste si costituisce al TAR

VIESTE – Il Comune di Vieste si prepara ad affrontare una serie di ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, in merito all’adeguamento del Piano regolatore generale (PRG) al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). La Giunta comunale, riunita in videoconferenza il 10 novembre 2025, ha deliberato la costituzione in giudizio dell’ente e la nomina del legale incaricato di difendere le proprie ragioni.

A proporre i ricorsi, notificati il 28 luglio 2025, sono alcune tra le principali realtà turistico-ricettive del territorio: Le Diomedee S.r.l., Baia degli Aranci S.r.l., Le Orchidee S.r.l., SLT Gargano S.r.l. e Spiaggia Lunga S.r.l., oltre al sig. V. Ascoli e alla sig.ra M. Nardella, in forma collettiva. I ricorrenti chiedono l’annullamento, nei limiti del proprio interesse, di una serie di atti che hanno condotto all’adeguamento del PRG di Vieste al PPTR, tra cui la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5 maggio 2025 e la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 7 aprile 2025, con il relativo parere di compatibilità paesaggistica e i verbali della Conferenza di servizi di co-pianificazione.

Si tratta, in sostanza, di un contenzioso che incide direttamente sulla pianificazione urbanistica e paesaggistica del territorio viestano, e che potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione delle aree interessate da strutture turistiche, campeggi e complessi ricettivi. Proprio per questo, il sindaco Giuseppe Nobiletti, nella relazione introduttiva alla delibera, ha sottolineato l’interesse del Comune a partecipare a tutti i giudizi promossi, al fine di tutelare la legittimità degli atti adottati e le scelte pianificatorie compiute dall’ente in coerenza con il quadro normativo regionale.

La Giunta ha quindi autorizzato il sindaco pro tempore a costituire il Comune di Vieste nei ricorsi iscritti al ruolo generale del TAR Puglia ai nn. 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335 e 1336 del 2025, conferendo l’incarico di patrocinio legale all’avvocato Michele Fusillo, responsabile dell’Ufficio legale del Comune. Il provvedimento dà sin d’ora per rato e valido l’operato del legale, richiamando anche il regolamento comunale dell’Ufficio legale e, in particolare, gli articoli 9 e 10 che ne disciplinano l’attività.

Dal punto di vista contabile, la delibera precisa che l’impegno di spesa sarà assunto solo a seguito di un provvedimento giudiziale favorevole per l’ente, a conferma della volontà dell’amministrazione di contenere i costi e di legarli agli esiti del contenzioso. Il provvedimento ha ottenuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei dirigenti dei settori Tecnico ed Economico-finanziario.

Anche in questo caso, la Giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, richiamando l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire al legale incaricato di depositare senza indugio gli atti di costituzione in giudizio nei termini previsti. Si apre ora una fase delicata davanti ai giudici amministrativi, nella quale si confronteranno, da un lato, le esigenze di tutela del paesaggio e della pianificazione pubblica e, dall’altro, le istanze provenienti da operatori economici di primo piano per il comparto turistico di Vieste.

A cura di Michele Solatia.