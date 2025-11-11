Imola – Una banda specializzata nei raggiri agli anziani è stata fermata dalla polizia di Imola prima che potesse mettere a segno l’ennesimo colpo. Per questo, sono stati arrestati un uomo originario di Manfredonia, residente a Ferrara, e due donne campane, tutti accusati di tentata truffa pluriaggravata in concorso ai danni di persone anziane.

L’operazione è scattata sabato, al termine di un’attività info-investigativa del commissariato imolese. Gli agenti avevano ricevuto una segnalazione su un’auto a noleggio, partita da Napoli e già nota alle forze dell’ordine perché utilizzata da soggetti dediti alle truffe agli anziani. Il veicolo è stato intercettato e seguito fino a via Villa Clelia, alla periferia di Imola.

Qui i tre sono stati visti scendere dall’auto, entrare in un condominio e uscirne dopo pochi minuti. Il comportamento, ritenuto sospetto in relazione alle informazioni già raccolte, ha spinto i poliziotti a intervenire: i tre sono stati fermati e accompagnati in commissariato per accertamenti.

Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori sono emerse almeno tre tentate truffe consumate nel giro di poche ore, tutte basate sugli ormai noti raggiri del “finto finanziere” e del “finto incidente stradale”, messi in atto con estrema freddezza e capacità manipolatoria.

Il primo episodio è avvenuto proprio nello stabile di via Villa Clelia, dove vive un uomo di 82 anni. Secondo quanto ricostruito, alla porta dell’anziano si è presentato uno dei truffatori qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine o comunque come incaricato di effettuare verifiche su una presunta rapina in gioielleria. Al pensionato è stato raccontato che l’auto utilizzata per la fuga dai malviventi risultava intestata a lui e alla moglie: da qui la richiesta di mostrare gioielli, contanti e oggetti preziosi presenti in casa, con il pretesto di “metterli in sicurezza” o verificarne la provenienza.

La stessa tecnica, con alcune varianti, sarebbe stata utilizzata poco dopo nei confronti di una coppia di pensionati residenti in via del Condotto, sempre a Imola. Anche in questo caso l’obiettivo era quello di conquistare la fiducia delle vittime facendo leva sulla paura di possibili conseguenze giudiziarie, per indurle ad aprire la porta e a consegnare beni di valore.

Un terzo tentativo è stato registrato a Sesto Imolese, frazione del comune. Qui sarebbe entrato in gioco un altro copione, tristemente diffuso: il finto incidente. All’anziana contattata sarebbe stato riferito che la figlia aveva investito una bambina, in condizioni gravissime, e che servivano urgentemente soldi per un intervento chirurgico, prospettando come alternativa l’arresto o guai seri con la giustizia per il familiare coinvolto.

In tutti e tre i casi, grazie alla prontezza delle vittime e al tempestivo intervento della polizia, i raggiri non sono andati a segno. Nessun oggetto prezioso né somme di denaro sono stati sottratti agli anziani presi di mira. Gli elementi raccolti – comprese le testimonianze e i riscontri sui movimenti dell’auto a noleggio – hanno però consentito agli investigatori di contestare ai tre la tentata truffa pluriaggravata in concorso.

All’esito degli accertamenti, l’uomo originario di Manfredonia, da tempo residente a Ferrara, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Ravenna. Per le due donne campane il giudice ha disposto invece il divieto di ritorno nella città metropolitana di Bologna, misura che impedisce loro di fare rientro sul territorio dove, secondo gli inquirenti, stavano operando. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it