MEMORIA // Viale Giotto, Foggia ricorda le 67 vittime del crollo: due giorni di preghiera e memoria
11 Novembre 2025 - ore  10:35

MARRONE // San Severo: proclamato il lutto cittadino per il carabiniere Sebastiano Marrone
11 Novembre 2025 - ore  09:41

Home // Cronaca // Terremoto a San Giovanni Rotondo: scuole evacuate

EVACUATE Terremoto a San Giovanni Rotondo: scuole evacuate

Un terremoto di magnitudo Ml 2.3 ha interessato questa mattina il Gargano, con epicentro a 1 km a sud di San Giovanni Rotondo

Terremoto a San Giovanni Rotondo: scuole evacuate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Un terremoto di magnitudo Ml 2.3 ha interessato questa mattina il Gargano, con epicentro a 1 km a sud di San Giovanni Rotondo. La scossa, rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle 11:56, si è verificata a una profondità di 7 km.

In seguito all’evento sismico, il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna, con provvedimenti di evacuazione preventivi.

Con questo episodio, sale a 109 il numero di terremoti registrati in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, principalmente localizzati in mare o nell’entroterra della Montagna del Sole. Le scosse, generalmente di magnitudo tra 2 e 3, vengono monitorate costantemente dall’INGV e, pur non rappresentando un pericolo immediato, confermano la natura sismogenetica dell’area, mantenendo alta l’attenzione sul rischio sismico in Capitanata.

Lo riporta foggiatoday.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

