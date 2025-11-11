Terremoto a San Giovanni Rotondo: scuole evacuate

Un terremoto di magnitudo Ml 2.3 ha interessato questa mattina il Gargano, con epicentro a 1 km a sud di San Giovanni Rotondo. La scossa, rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle 11:56, si è verificata a una profondità di 7 km.
In seguito all’evento sismico, il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna, con provvedimenti di evacuazione preventivi.
Con questo episodio, sale a 109 il numero di terremoti registrati in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, principalmente localizzati in mare o nell’entroterra della Montagna del Sole. Le scosse, generalmente di magnitudo tra 2 e 3, vengono monitorate costantemente dall’INGV e, pur non rappresentando un pericolo immediato, confermano la natura sismogenetica dell’area, mantenendo alta l’attenzione sul rischio sismico in Capitanata.
Lo riporta foggiatoday.it.
