MEMORIA // Viale Giotto, Foggia ricorda le 67 vittime del crollo: due giorni di preghiera e memoria
11 Novembre 2025 - ore  10:35

MARRONE // San Severo: proclamato il lutto cittadino per il carabiniere Sebastiano Marrone
11 Novembre 2025 - ore  09:41

Torremaggiore investe nel futuro con una nuova illuminazione pubblica sostenibile

La riduzione dei consumi porterà a una significativa diminuzione delle emissioni di CO₂

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Ha preso ufficialmente il via il progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Torremaggiore, un intervento strategico affidato a Hera Luce che prevede la sostituzione di oltre 2.970 punti luce con moderne tecnologie LED.

Si tratta di un passo concreto verso una città più moderna e sostenibile, un investimento che unisce innovazione, risparmio energetico e attenzione al benessere collettivo. La nuova illuminazione consentirà un efficientamento energetico pari all’86% rispetto ai consumi attuali e garantirà una maggiore sicurezza nelle aree urbane, grazie a una luce più uniforme e performante.

La riduzione dei consumi porterà inoltre a una significativa diminuzione delle emissioni di CO₂, contribuendo a rendere Torremaggiore una città più attenta all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni.

Questo intervento non è solo un’opera di ammodernamento degli impianti, ma rappresenta una scelta di visione e responsabilità. Il Comune investe in tecnologie avanzate e sostenibili, confermando una gestione amministrativa orientata all’innovazione, all’efficienza e all’uso consapevole delle risorse pubbliche.

Un sentito ringraziamento ai responsabili di Hera Luce e a tutta la tecnostruttura comunale, che con impegno, professionalità e un lungo e meticoloso lavoro hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo per la nostra comunità.

Torremaggiore continua a guardare avanti, illuminando il futuro con scelte concrete e sostenibili.

Emilio Di Pumpo
Sindaco di Torremaggiore

