Torremaggiore investe nel futuro con una nuova illuminazione pubblica sostenibile

Ha preso ufficialmente il via il progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Torremaggiore, un intervento strategico affidato a Hera Luce che prevede la sostituzione di oltre 2.970 punti luce con moderne tecnologie LED.

Si tratta di un passo concreto verso una città più moderna e sostenibile, un investimento che unisce innovazione, risparmio energetico e attenzione al benessere collettivo. La nuova illuminazione consentirà un efficientamento energetico pari all’86% rispetto ai consumi attuali e garantirà una maggiore sicurezza nelle aree urbane, grazie a una luce più uniforme e performante.

La riduzione dei consumi porterà inoltre a una significativa diminuzione delle emissioni di CO₂, contribuendo a rendere Torremaggiore una città più attenta all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni.

Questo intervento non è solo un’opera di ammodernamento degli impianti, ma rappresenta una scelta di visione e responsabilità. Il Comune investe in tecnologie avanzate e sostenibili, confermando una gestione amministrativa orientata all’innovazione, all’efficienza e all’uso consapevole delle risorse pubbliche.

Un sentito ringraziamento ai responsabili di Hera Luce e a tutta la tecnostruttura comunale, che con impegno, professionalità e un lungo e meticoloso lavoro hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo per la nostra comunità.

Torremaggiore continua a guardare avanti, illuminando il futuro con scelte concrete e sostenibili.

Emilio Di Pumpo

Sindaco di Torremaggiore