Bisceglie, deteneva droga in casa: arrestato 27enne

Di:

Bisceglie – NASCONDEVA oltre 120 grammi tra cocaina, hashish e marijuana all’interno della sua abitazione e per questo è finito in manette. Si tratta di G.P., 27enne di Bisceglie, arrestato ieri pomeriggio in quel centro dai Carabinieri della Compagnia di Trani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che da alcuni giorni avevano rivolto le loro attenzioni nei confronti dell’abitazione del giovane, hanno predisposto un’irruzione nel pomeriggio di ieri. Nel corso della perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto, in una cassettiera sotto la finestra, un “cipollone” di cocaina, 7 gr. di hashish e 100 di marijuana suddivisi in dosi, oltre a materiale vario per il taglio e confezionamento delle sostanze. Nella disponibilità del 27enne invece i militari hanno trovato 765 euro in contanti. Tratto in arresto il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Trani.