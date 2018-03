Di:

De Leonardis: “potenziare collegamento tra Foggia e Palese” ultima modifica: da

Bari – “IL servizio navetta che da mesi collega l’aeroporto ‘Gino Lisa’ con lo scalo di Bari Palese si è rivelato utile e necessario, permanendo la chiusura dello scalo foggiano, e molto apprezzato da una nutrita committenza. Per questo va non solo mantenuto nelle sue attuali modalità ma anche garantito la domenica, alla luce del successo e dell’opportunità estesa a fruitori sempre più numerosi”. Il presidente della settima Commissione consiliaresollecita l’assessore ai trasporti Guglielmo Minervini, “cui va dato atto dell’impegno per non isolare completamente il ‘Gino Lisa’ e la Capitanata, di mantenere la linea intrapresa e di scongiurare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento del servizio dal prossimo mese di gennaio.che non può prescindere da collegamenti e infrastrutture all’altezza delle aspettative e dei tempi, e nelle analisi dei bilanci i benefici devono essere considerati perlomeno alla stessa stregua dei costi. Per questo il buon senso mi induce a sperare nella continuità del servizio navetta e in un ripensamento rispetto ad altre opzioni”.Redazione Stato