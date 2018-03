Diagnosi cancro al colon da un respiro, progetto in Puglia

Di:

Bari – “COMINCIO da una polemica. L’Italia è un paese che non ha nessuna passione per i propri talenti, che non sa investire nella difesa della ricerca e nella promozione dei ricercatori.Questo è il punto che più denuncia la deriva di una modalità di governare e di una classe dirigente. Noi in Puglia abbiamo fatto il contario. Abbiamo investito in cultura, in innovazione e in ricerca”.Lo ha detto il Presidente della Regione Puglianel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina in Presidenza, per la presentazione di una delle scoperte più rilevanti degli ultimi decenni che porta una doppia firma, la Regione Puglia da una parte e i ricercatori dell’Università di Bari dall’altra. La ricerca scientifica, finanziata con 1 milione e mezzo di euro dalla Regione Puglia, individua nel test del respiro la possibilità di diagnosi del cancro al colon., ha prodotto un risultato straordinario – ha continuato Vendola – credo che chiunque di noi sappia che cosa sia una colonscopia, che tipo di intervento diagnostico invasivo sia, che tipo di disagio e sofferenza provochi, determinando anche un costo rilevante per la sanità. Oggi con questi studi invece, siamo in grado di sperare, in un futuro, di poter fare una diagnosi attraverso il respiro che porta con sé un bagaglio di informazioni utili per poter diagnosticare o meno la patologia”.– ha continuato il Presidente – e proprio l’attenzione che abbiamo riservato alla ricerca in questi anni, ci permette di raccontare una storia diversa, la storia di una goccia che si moltiplica a dismisura fino a diventar grande come il mare. La goccia è quel milione e mezzo di euro investito per questo progetto, il mare, l’infinità di applicazioni che quest’investimento produce non solo in Puglia ma in tutto il mondo. Immaginare di sostituire un esame complesso come la colonscopia con un semplice respiro, è uno dei tanti esempi di quanto la ricerca e l’innovazione possano davvero semplificare la vita”. Per Vendola dunque questo “è l’inizio di una rivoluzione non solo scientifica, ma anche dell’insieme delle politiche della salute”. E non è un caso che “tutte le riviste scientifiche del mondo, tutte le tv del mondo si stiano occupando, in questi giorni, di questa straordinaria ricerca che è stata compiuta nelle nostre strutture, nei nostri laboratori di ricerca. Oggi – ha concluso Vendola – penso che noi possiamo concretamente capire quanto lasciare libera la ricerca e finanziarla significhi guadagnare prospettive di futuro, di ricchezza economica e anche di ricchezza in termini di salute e di qualità della vita”.Alla conferenza stampa hammo partecipato anche gli assessori allo Sviluppo economico,e alla Sanità Ettore Attolini, il coordinatore della Rete di Laboratori ‘Voc and Odor’, del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari,e il chirurgo oncologo del Dipartimento di Emergenza e Trapianti d’Organo dell’Università di Bari, primo firmatario della ricerca pubblicata sulRedazione Stato