Zullo: primarie necessarie per vincere

Bari – “AL centrodestra serve una manovra scioccante: abbiamo bisogno di dimostrare che il popolo di centrodestra è capace di organizzare una mobilitazione straordinaria e che abbiamo il coraggio e l’entusiasmo per far scegliere ai pugliesi il candidato alla presidenza della Regione Puglia”. Lo dichiara il presidente del Gruppo regionale di Forza Italia, Ignazio Zullo.

“Dobbiamo avere la forza per slatentizzare la voglia diffusa dei pugliesi di spazzare via questo centrosinistra. C’è ancora tempo per fare le primarie, che non sono altro che l’anticipazione delle elezioni, sia che si voti a marzo sia a maggio per essere in campagna elettorale sin da oggi. Si può far scegliere il candidato ai pugliesi la domenica precedente alla data ultima di presentazione delle liste. Siamo capaci di mobilitare molta più gente rispetto alle primarie del centrosinistra e l’unica cosa che abbiamo il dovere di fare è vincere le elezioni per la Puglia e per i pugliesi”. “Con le primarie – conclude Zullo – il popolo di centrodestra tornerà protagonista, soprattutto se tutti quelli che credono nei nostri valori si metteranno da subito in moto per risvegliarli e per creare partecipazione diffusa, affinché la Puglia possa orgogliosamente rialzarsi”.

