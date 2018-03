ph facebook

(ANSA) – BARI, 11 DIC – “A tutt’oggi i migranti sono totalmente estranei al percorso del possibile terrorista che attraversa il Mediterraneo e arriva da noi”. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, Mario Marazziti, parlando con i giornalisti al termine della due giorni in cui la Commissione ha visitato il Cie e il Cara di Bari, il Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di Poggiorsini. Puglia, ‘Migranti estranei a canali terrorismo’ ultima modifica: da

