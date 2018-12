Fabio Porreca rieletto alla presidenza della Camera di Commercio

Di:

Foggia. “A Fabio Porreca, a titolo personale ed istituzionale, formulo i miei migliori auguri di buon lavoro per la sua rielezione, avvenuta alla unanimità, alla guida della Camera di Commercio. La prosecuzione del positivo lavoro svolto sino ad oggi è una buona notizia per Foggia e per l’intera Capitanata, perché conferma in una posizione strategica edimportante una personalità che ha saputo esercitare la sua funzione in modo innovativo ed intelligente.

Nel suo primo mandato Fabio Porreca ha saputo non soltanto interpretare le istanze e le esigenze nel comparto economico, ma ha anche autorevolmente partecipato alla costruzione del fronte istituzionale che si è occupato, nell’interlocuzione con i livelli di governo regionale e nazionale, di alcune tra le più importanti vertenze della provincia di Foggia: da quelle infrastrutturali a quelle che riguardano la mobilità. L’Amministrazione comunale ha trovato in lui un interlocutore attento ed un alleato, attivando una collaborazione ed una sinergia che intendiamo rafforzare e proseguire.

Al confermato presidente della Camera di Commercio formulo dunque il mio in bocca al lupo, nella certezza che continuerà ad operare con impegno e passione per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.