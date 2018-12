Leonardo “Il 15 dicembre 100 operatori Asl Foggia saranno licenziati: che ne sarà di noi?”

Di:

“Mi chiamo Grassano Leonardo sono un autista soccorritore. Attualmente sono uno dei 100 operatori del 118 Foggia a cui scadrà il contratto di lavoro il prossimo 15 dicembre 2018″.

Parlo a nome delle 100 unità che il 15 Dicembre saranno LICENZIATI. Mi rivolgo al datore di lavoro “Sanitaservice asl FG”, al direttore generale Asl Foggia, e alla regione Puglia (al presidente e all’assessore alla sanità): che fine faranno i lavoratori il 15 Dicembre?

Credo che gli operatori hanno il “diritto” di essere messi a conoscenza del proprio futuro, visto che il 15 Dicembre è alle porte. In particolare sarà un periodo (NATALE) bruttissimo per le 100unità se saremo licenziati. Che racconteremo ai nostri cari, hai propri figli?”

Grassano si rivolge a Sanitaservice, direttore generale “Vito Piazzola” e alla regione Puglia: è necessario un gesto di benevolenza e umanità affinchè si stabilisca una proroga agli operatori, visto il periodo natalizio.

“Siamo persone che amano il proprio lavoro, desiderosi di aiutare il prossimo, anche se a volte mettiamo a repentaglio la nostra stessa vita per salvare quella degli altri. Lo facciamo perché ci immedesimiamo nella persona che in quel momento ti chiede AIUTO, cercando di SALVARE la vita del prossimo come fanno gli “ANGELI”,di dare il nostro MEGLIO (UMILI LAVORATORI

CHE FANNO CON AMORE IL PROPRIO DOVERE,DONANDO UN SORRISO SULLE LABBRA A PERSONE CHE HANNO BISOGNO ).

Voglio fare un appello agli illustri referenti sopra indicati – conclude – che gli angeli vanno protetti e non licenziati. Ci affidiamo a voi in una tempestiva risposta visto che il 15 è alle porte”.

In fede

Grassano Leonardo

Foggia, 11 dicembre 2018