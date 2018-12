Comune Manfredonia. Accettate le dimissioni dell’assessore Frattarolo

Di:

Sono state presentate da Noemi Frattarolo le dimissioni da assessora alle Politiche Sociali della Città di Manfredonia.

Nella sua lunga missiva, Noemi Frattarolo ha manifestato gratitudine al sindaco Angelo Riccardi per la fiducia e per averle dato la possibilità “di lavorare con serenità e determinazione”, evidenziando con soddisfazione di aver sostenuto la propria tesi per cui: “se lavori bene e onestamente per tutta la comunità, i risultati porteranno frutti buoni non per i singoli, come spesso accade, ma per tutti”.

La Frattarolo ha quindi rivolto un pensiero anche agli “operatori dei Servizi Sociali e del Piano Sociale di Zona”, “per le vite che salvano, per le storie che ascoltano e che portano con sé come un macigno pesante nel cuore”.

Ribadendo di avere “sempre lavorato per sostenere al massimo l’attuale vicenda amministrativa, per il raggiungimento degli obiettivi condivisi”, ha quindi concluso: “con gratitudine e amicizia, auguro al sindaco, ai colleghi assessori, ai nostri dirigenti e all’intero organico”, di “lavorare sempre per il bene di Manfredonia”.

Nel prendere atto di quanto comunicato, il sindacoha accettato le dimissioni e ha ringraziato la Frattarolo per la disponibilità mostrata e per il lavoro svolto con grande slancio ed impegno, sicuro che saprà investire le stesse proficue energie anche nei prossimi impegni a cui si dedicherà

Il primo cittadino ha quindi dichiarato di tenere per sé al momento le deleghe, che conferirà solo dopo attente valutazioni.

MTV – Ufficio di Staff del Sindaco