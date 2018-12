Manfredonia: Casa della salute, fondamentale traguardo

Di:

Manfredonia, 11 dicembre 2018. “La ‘Casa della salute e dell’ambiente’ approvata qualche giorno fa dal Consiglio comunale rappresenta un importante traguardo per Manfredonia, in quanto avrà il compito di monitorare e vegliare sullo stato di salute della città. Per troppo tempo i sipontini hanno subito una situazione di estrema difficoltà, legata alla presenza dell’Enichem, senza essere consapevoli fino in fondo di ciò che stesse succedendo…ora invece per loro è giunto il momento di rendersi protagonisti attivi della vita comunitaria”.

Così Rosa Porcu, presidente del Coordinamento cittadino, descrive l’avvento di quella che sarà una struttura permanente e aperta alla cittadinanza per avere sempre sotto controllo la qualità della salute di Manfredonia e di chi ci vive.

La ‘Casa della salute’ è il punto di arrivo di un percorso e di una lotta iniziata nel 2104, o forse meglio 40 anni fa, i cui protagonisti principali possono individuarsi nel Coordinamento cittadino ambiente salute di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, l’Istituto di fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia.

“Per troppi anni, tutto è rimasto sospeso nonostante ci fosse stato anche un giudizio favorevole con successivo risarcimento della Corte europea, che riconobbe la messa in pericolo della salute dei manfredoniani legata alla presenza dell’Enichem sul territorio. Dopo 15 anni è stata riportata alla luce la problematica, tra lo stupore del Coordinamento e di chi ormai era sfiduciato, ed è stato proposta la cosiddetta ‘ricerca partecipata’, di modo che tutti si riconoscessero attivi nel vegliare sullo stato di salute di Manfredonia che ricordiamo rientra tra i SIN (siti inquinati nazionali)”, aggiunge la Porcu.

Da sottolineare, sarà la presenza di un centro di documentazione che includerà i documenti relativi alle criticità di salute e ambientali di Manfredonia.

“Ieri, il Consiglio Comunale ha istituito ufficialmente una struttura permanente, un laboratorio partecipato sui temi della salute e dell’ambiente della nostra comunità. Un passo importante che segue l’intuizione di questa Amministrazione e del suo Sindaco su questi temi. Se la ricerca partecipata ci ha fornito un quadro lucido sulle criticità che attanagliano la salute dell’ambiente di Manfredonia, ecco che questa proposta che abbiamo subito fatta nostra diventa un modo per non disperdere quel lavoro e per farlo vivere attraverso la partecipazione di ogni singolo cittadino. A tutti noi ora il compito non solo di ricordare, ma di produrre una concezione diversa, sostenibile ed equa, del nostro ambiente”, dice il prof. Antonio Prencipe, assessore all’Ambiente.

“Il travagliato iter che ha vissuto Manfredonia, è stato riconosciuto dall’ARPA come ‘modello Manfredonia’, proprio per indicare le tappe evolutive che la città è stata capace di portare avanti riuscendo a portare alla luce una situazione complessa affinché si arrivasse alla verità”, conclude Rosa Porcu.

Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 11 dicembre 2018