Container via San Severo, Landella “Famiglie saranno ricollocate”

“Alla fine il buon senso ha prevalso. Finalmente si è capito che una dramma come quello che vive la città di Foggia merita il massimo della collaborazione istituzionale ed un approccio operativo di tipo emergenziale. Ringrazio il Prefetto Raffaele Grassi per la consueta disponibilità e per il costante impegno, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver compreso la necessità di assumere decisioni urgenti, l’Amministratore Unico di ARCA Capitanata, Donato Pascarella, per il proficuo confronto tenuto intorno ad un tema divenuto via via sempre più grave e pericoloso. Grazie alla trasmissione televisiva ‘Le Iene’ e a tutte le emittenti nazionali che hanno acceso i riflettori su questa situazione, perché è anche grazie al loro lavoro e alla loro attenzione se siamo riusciti a costruire le condizioni del dialogo e dell’accordo.

L’intesa raggiunta oggi va esattamente nella direzione che il Comune di Foggia aveva sempre auspicato e suggerito alla Regione Puglia, tutelando il diritto alla salute degli occupanti i container di via San Severo. Da questo punto di vista firmerò l’Ordinanza con la quale sarà disposto lo sgombero dei 38 container di via San Severo di cui l’ASL Foggia ha certificato l’inagibilità in ragione delle loro precarie condizioni igienico-sanitarie.

Un’Ordinanza che l’accordo raggiunto in Prefettura vincola alla materiale e progressiva ricollocazione dei nuclei familiari interessati, per la quale saranno utilizzati i 6 alloggi nell’immediata disponibilità di ARCA Capitanata. Per le restanti famiglie, per effetto dell’Ordinanza sindacale, si ricorrerà ad una procedura straordinaria che consentirà l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia per l’emergenza abitativa, pari a 3 milioni 500mila euro, che saranno trasferiti all’ex IACP per reperire immobili sul mercato.

A questo proposito proprio ieri ho convocato a Palazzo di Città, alla presenza.

dell’Amministratore Unico Pascarella, i rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili, dei sindacati degli inquilini e degli imprenditori edili per affrontare il tema della manifestazione di interesse pubblicata da ARCA Capitanata ed andata deserta.

L’ho fatto con l’obiettivo di offrire un supporto istituzionale alla risoluzione di questa emergenza drammatica, in una logica di collaborazione e sinergia. Nel lungo ed articolato confronto sono tuttavia emerse numerose criticità rispetto alle modalità di confezionamento della manifestazione di interesse ed ai suoi criteri: dal prezzo al metro quadro all’anzianità di costruzione delle strutture ricercate sino ai parametri individuati per stabilirne il valore. A tutti i presenti, che hanno convenuto circa la necessità di un maggiore e più stretto raccordo – anche di natura tecnica – utile ad elaborare percorsi realmente efficaci, ho formulato l’invito a far pervenire in tempi brevissimi ed in forma ufficiale indicazioni e suggerimenti finalizzati a superare le difficoltà contenute nella manifestazione di interesse, in modo da far incontrare più agevolmente e velocemente domanda ed offerta.

In quest’ottica ho chiesto ed ottenuto anche la disponibilità ad allargare le finalità della manifestazione di interesse, attualmente rivolta esclusivamente all’acquisto di palazzine o alloggi, anche alla conduzione in locazione di singoli appartamenti, imprimendo maggiore rapidità alle risposte che le famiglie di via San Severo attendono ormai da troppo tempo e che hanno bisogno di un sostegno economico straordinario da parte di tutti i livelli istituzionali in campo: dalla Regione Puglia al Governo nazionale”.