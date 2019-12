Energas a Manfredonia, per Commissione straordinaria esito referendum è imprescindibile

Manfredonia, 11 dicembre 2019. Installazione di un deposito costiero di gpl nel territorio di Manfredonia : ha una valenza rilevante, per l’attuale Commissione straordinaria del Comune, l’esito delattraverso il quale la cittadinanza sipontina ha espresso il proprio no al progetto (96.02%, pari a 24.613 votanti, rispetto al 3.98% di si, relativi a 1.019 votanti).

E’ quanto emerge dall’incontro odierno in Comune tra referenti dell’attuale Commissione straordinaria (costituita dal già commissario prefettizio del Comune sipontino dr. Vittorio Piscitelli, dalla vice prefetto Francesca Maria Crea, dal dirigente di seconda fascia Alfonso Soloperto) e referenti di numerose associazioni che in questi anni si sono espresse in modo contrario all’installazione del deposito costiero di gpl della società Energas Spa (già Isosar).

A tal riguardo, al tavolo dell’incontro odierno hanno presenziato referenti delle associazioni: Caons, Verdi di Manfredonia, Manfredonia in Movimento, Magliette bianche, Movimento Verde, Lipu Capitanata, Ecosistema Gargano, Manfredonia Nuova, Italia Nostra, la prof.ssa Rosa Porcu (coordinatrice Ricerca partecipata), Friday for future, FareAmbiente.

Nel corso dell’incontro, il Commissario Piscitelli ha cercato di rinnovare il senso di fiducia verso le istituzioni, da parte delle associazioni, e si è dichiarato disponibile all’ascolto di tutte le parti interessate alla vicenda. Dopo l’audit odierno con le associazioni, possibile un incontro tra Commissione straordinaria e il presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice, che si è espresso al contrario in modo favorevole (come Armando De Girolamo della Lotras e Ugo Patroni Griffi dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale) all’installazione del citato progetto.

Nel corso del democratico dibattito, la Commissione ha sottolineato il ruolo quasi di “garante” della volontà popolare espressa al suo tempo dalla popolazione di Manfredonia, attraverso il referendum consultivo; le associazioni hanno sottolineato tra l’altro un potenziale conflitto di interesse dell’attuale presidente di Confindustria Gianni Rotice, in quanto imprenditore e “rappresentante del Comune di Manfredonia nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”.

Come risaputo, il progetto — presentato nel 1999 dalla Energas S.p.A., rientra tra le attività «a rischio di incidente rilevante» di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, attualmente integrato con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 — prevede 12 serbatoi tumulati e con una sopraelevazione del tumulo di stoccaggio da 5.000 metri cubi cadauno per un totale di 60 mila metri cubi (che farebbe diventare questo deposito il più grande d’Europa); il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un gasdotto in parte sulla terraferma e in parte in mare.

