Foggia, 2 ospedali premiati con il bollino rosa: “Attenti alla salute delle donne”

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e digenere, ha assegnato i Bollini Rosa 2020-2021 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 306 a 335. Oltre a una crescita numerica,assistiamo a un miglioramento qualitativo: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre bollini, sono infatti passati da 71 dello scorso Bando a 96 di questa edizione. 167 strutture hanno conquistato due bollini e 72 un bollino.

Sono 13 gli ospedali in Puglia che hanno ricevuto dalla Fondazione il riconoscimento dei Bollini Rosa per il servizi del biennio 2020-2021. Massimo riconoscimento, con 3 bollini su 3, per l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e per l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg). Ottimo risultato, con 2 bollini su 3, anche per il Policlinico di Bari, l’Ospedale Santa Maria (Bari), l’ospedale San Paolo (Bari), la Casa di Cura Monte Imperatore di Noci (Ba), l’Ospedale della Murgia Fabio Perinei di Altamura (Ba), gli Ospedali Riuniti di Foggia, l’Ospedale SS.Annunziata di Taranto, l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Ba), e la Casa di Cura Città di Lecce Hospital.

Una particolare attenzione è rivolta quest’anno al tema della depressione, che riguarda 3 milioni di persone in Italia, di cui più di 2 milioni sono donne. Per questo sono state assegnate delle “menzioni speciali” a 10 ospedali con i Bollini Rosa che si distinguono per l’impegno sul tema della “depressione in un’ottica di genere”. Fondazione Onda segnala anche 3 ospedali virtuosi ubicati nel Sud Italia (il C.R.O.B. di Rionero in Vulture, il Neuromed di Pozzilli e il Rodolico di Catania) che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella candidatura, migliorando rispetto al Bando precedente, come esempi di buone pratiche clinico-assistenziali e importanti punti di riferimento sul territorio regionale, nello specifico per le patologie neurologiche e oncologiche.