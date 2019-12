Foggia, “Open Day – Porte aperte al Pascal” (FOTO)

Foggia.

Sabato 14 dicembre 2019 le porte del Pascal saranno aperte per il primo Open Day di questo anno scolastico. Dalle ore 9.30 fino alle 12.30 professori e alunni accoglieranno gli studenti delle scuole medie accompagnati dai loro genitori.

La scelta a cui sono chiamati i ragazzi delle medie è molto importante e i responsabili dell’Orientamento lo sanno benissimo. Perciò durante l’Open Day sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie per “scegliere” bene.

L’occasione di visitare la scuola durante lo svolgimento delle lezioni è una sfida che l’Istituto porta avanti da alcuni anni con coraggio. Sarà possibile conoscere il nuovo indirizzo AFM con l’opzione sportiva che è destinato ad un’utenza di ragazzi/e che intendono acquisire una solida preparazione di base nelle discipline professionalizzanti previste dall’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing con particolare riferimento alla pratica dello sport. Ancora sarà possibile aderire ad un corso internazionale Cambridge con diploma rilasciato dalla stessa Cambridge.

Infine ci conforta la classifica della nuova edizione 2019/20 di Eduscopio (www.eduscopio.it), che confrontando tutte le scuole superiori, conferma il Blaise Pascal di Foggia al Primo Posto a Foggia tra gli Istituti Tecnici nel Settore Economico sia per quanto riguarda la preparazione universitaria e sia per la capacità dei nostri alunni di entrare prima degli altri nel mondo del lavoro. Per questo un Grazie va a tutto il personale della scuola che a vario titolo ha contribuito a questo successo. Sabato, quindi, si potranno visitare tutte le strutture didattiche del Blaise Pascal: i laboratori d’informatica, di fisica e chimica, la palestra, l’auditorium e le aule con le lavagne LIM. Insomma si potrà conoscere di “persona” il nostro Istituto che negli anni si è dimostrato sempre all’altezza dei tempi. Vi aspettiamo numerosi …

Funzione strumentale per l’orientamento prof. Raffaele Identi

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliarosa Trimboli