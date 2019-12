Juve. Sarri “Sappiamo di dover migliorare”

La Juventus è già agli ottavi di finale Champions League ed è già matematicamente prima nel Gruppo D, ma non per questo l’ultimo impegno della fase a gironi contro il Bayer Leverkusen va affrontato alla leggera. È questo il messaggio che Maurizio Sarri manda dalla sala stampa della BayArena, dove incontrano i giornalisti alla vigilia del match.

“Abbiamo la fortuna e il privilegio di giocare in Champions e questa manifestazione va onorata sempre e comunque. Quindi domani mi attendo una risposta seria, con un’applicazione che ci permetta di fare una partita di livello anche se non c’è un obiettivo da centrare“.

Sui singoli: “Bernardeschi mezz’ala può essere un’opzione, ma toglierlo dal ruolo che ha ricoperto ultimamente, non avendo Ramsey e Douglas Costa, potrebbe toglierci altre variabili. Abbiamo provato qualche soluzione e vedremo come schierarci: ad esempio Rabiot durante il precampionato ha dimostrato di poter giocare anche a destra. Il ragazzo viene da un’infortunio e ha avuto bisogno di un po’ di tempo. Si è fermato di nuovo e ora ha fatto tre, quattro allenamenti, ma facciamo molto affidamento su di lui“.

Sulla squadra: “Sappiamo di dover migliorare, ma siamo sereni perché stiamo lavorando. Dobbiamo trovare gusto in certi momenti della partita nel mantenere il possesso palla. Sappiamo però che se non viene fatto a grandissima velocità diventa qualcosa di stucchevole Dobbiamo trovare gusto nel non arretrare dopo aver segnato, rimanendo padroni della partita. Tutto questo presuppone un cambio di mentalità e dunque non si ottiene nel breve periodo. Ci sono momenti in cui accade però e infatti io mi sono riconosciuto nel primo tempo della squadra a Roma“.

