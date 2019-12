L’incanto delle vetrine di Natale e qualche idea per i regali

Ogni anno sempre la stessa storia: quando sul calendario scatta il mese di dicembre, l’universo mondo si divide in due gruppi, in due schieramenti, in due opposte fazioni, oserei dire: da un lato quelli che prendono le sembianze del, dall’altro quelli che si cotonano i capelli e organizzano il cenone in uno chalet di montagna comeLast Christmas e quelle che sognano di diventare la piccola aiutante di Babbo Natale comen All I want for Christmas is you.

Non temete, io non sogno di diventare la piccola aiutante di Babbo Natale! Però, a quella canzone proprio non resisto e quindi mi limito solo a cantarla a squarciagola mentre vado in giro a fare shopping, tra i mercatini o i negozi di oggettistica, e quando mi dedico ad addobbare casa per le festività natalizie.Quest’anno, ho avuto l’occasione di fare una breve gita a Roma proprio durante il Black Friday e così ne ho approfittato per curiosare tra le decine e decine di proposte per gli addobbi natalizi, da quelli più classici a quelli più insoliti ed irriverenti. In pole position ci sono gli intramontabili Swarovski con le scintillanti sculturine a tema natalizio e Thun con gli angioletti dalle boccucce rotonde che però ha creato anche una Limited Edition dedicata al film Disney del momento Frozen 2. La ditta marchigiana Vesta Home propone delle lampade a led, dallo stile minimal, a forma di albero o presepe.

Il brand Baci Milano, all’interno della linea Maroc & Roll, ha realizzato la linea Gala Xmas: decorazioni, campanelle, portacandele e alberi-diffusore che rilasciano una speciale fragranza natalizia. Per il Presepe, la versione più originale è sicuramente quella della fabbrica del design italiano per eccellenza Alessi: le sembianze delle lillipuziane statuine di porcellana decorata a mano, hanno delle fattezze che a me ricordano un po’ i Barbapapà, un pò la grafica di South Park. E arriviamo a tutto quello che può fare la gioia delle regine del galateo che a Natale sognano di apparecchiare la tavola come quella di Casa McCallister in Mamma ho perso l’aereo, grazie alla vasta gamma di porcellane Villeroy & Bosh finemente decorate a tema: sul sito dell’azienda tedesca, nella sezione “Natale”, sono presenti ben nove collezioni dedicate e le vetrine dei negozi che trattano questa ditta sono un vero e proprio incanto per gli occhi.

Infine, l’articolo natalizio che ho trovato più irriverente ma allo stesso tempo accattivante, è stato Otello il Nano Monello dell’emergente brand italiano Pusher: il nanetto di poliresina Otello è declinato nei colori più vivaci, addirittura è disponibile un’edizione limitata nelle varianti oro e rosso glitter. Un personaggio ambivalente che se da una parte incarna la magia giocosa dello spirito natalizio, dall’altra, con il suo “gesto monello”, sembra voler schernire chi gli si avvicina troppo con l’intento di catturarlo.

Per quanto riguarda me, dopo questa full immersion tra gli addobbi di Natale, la scelta è ricaduta su una coppia di decorazioni per l’albero eleganti e raffinate ma con un pizzico di eccentrico, come piace a me: palline di natale in vetro soffiato che al loro interno racchiudono una variopinta piuma di pavone.

Adesso tocca a voi scegliere: buon divertimento e Buon Natale!

Eleonora Zaccaria