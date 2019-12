Magia a Foggia per la Mostra di arte presepiale

Foggia. Nell’ambito delle manifestazioni del periodo natalizio si apre la mostra di arte presepiale dell’Organizzazione di Volontariato “Presepistica Foggiana”, patrocinata dal l’AmministrazioneProvinciale e che potrà essere visitata liberamente fino al 6 gennaio 2020.

Anche quest’anno l’associazione intende rinnovare la tradizione del Natale con l’esposizione dinumerosi presepi, frutto di un lungo e meticoloso lavoro che, pur accomunati per soggetto esignificato, si distinguono per le scenografie, i colori, i dettagli.

La visita si dispiega tra le rappresentazioni di fantasia creativa degli autori che esortano i visitatori,attraverso le loro opere, a porsi spiritualmente in cammino verso Colui che si è fatto uomo,indicando la via della misericordia e della solidarietà verso i più bisognosi.

Grotte, piccoli borghi e modeste dimore fanno da sfondo al Sacro Evento, mentre gli artigiani sonointenti ai mestieri quotidiani. Ecco le donne alla fontana, i bambini che giocano con le palle di neve,i pastori con le greggi, tutto rivela l’umile gioia di fare in modo straordinario le attività giornaliere.

Ma non solo presepi. All’esposizione si possono ammirare minuziosi e certosini lavori dieccezionale manualità. Deliziose riproduzioni di paesaggi in legno dai colori più disparati, carretti,antichi comò della nonna, vecchie dispense, lampioni, tutti “gioielli” di piccole dimensioni, ormaiquasi scomparsi dal la nostra città, ma recuperati dal l’archivio della memoria.

Ulteriore iniziativa dell ’associazione è l’allestimento di un grande presepe nella Cripta della Cattedrale di Foggia che, siamo certi, la cittadinanza saprà apprezzare in una cornice millenaria.

Durante la mostra, presso Palazzo Dogana, sarà possibile anche iscriversi al corso tecnico-praticodi arte presepiale, rivolto a tutti coloro che vogliono condividere con i soci la passione per ilPresepe e il desiderio di trasmettere ai più piccoli il vero simbolo del Natale.

Inoltre, il 6 gennaio 2020 alle 18:30, a chiusura della mostra, saranno sorteggiati quattro presepi,che l’associazione offre ai visitatori mediante la partecipazione ad una lotteria.

La presidente

Maria Perna

Foggia, 9/12/2019