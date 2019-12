, dicembre 2019. Cambio ai vertici dell’associazione, sezione di Manfredonia. Da oggi saràil nuovo Responsabile della sezione U.A.L. di Manfredonia.

La scelta delle Dame dell’Ordine è caduta sulla stimata commercialista, nota in città per la sua professione e professionalita, e per la sua dedizione nei confronti dei tanti assistiti e iscritti all’associazione, che da più di settant’anni offre, in tutto il foggiano, supporto e cura ai disabili e ai malati durante i loro viaggi e percorsi spirituali.

L’U.A.L, Unione Amici di Lourdes, è nata nel 1953 come privata associazione a Orta Nova, dall’idea e dalla volontà di Luigi Battaglini, che a Lourdes aveva avuto l’ispirazione e aveva saputo trasmettere ad altri il proprio fervore. Oggi l’associazione continua la sua importante opera nel servizio verso i disabili e i malati, confermandosi una realtà importante in tutto il foggiano.

Manfredonia, Audrey Pasquina Pacillo neo responsabile UAL IMMAGINE IN ALLEGATO IMMAGINE IN ALLEGATO

Audrey Pacillo prende il posto dell’amatissima e compianta Lina Brigida che per XXX anni ha ricoperto lo stesso ruolo con competenza e devozione, una vera e propria consacrazione all’attività di volontariato, portata avanti con amore.

Le Dame dell’U.A.L., con il beneplacito della direzione centrale di Foggia, nella persona del suo Presidente, Marisa Cavaliere e della Responsabile di Sezione di Foggia, hanno orientato la propria scelta sulla dottoressa Pacillo, che si dedica da anni all’associazione e si prodiga, come le sue encomiabili colleghe volontarie, nei confronti di ammalati e disabili.