Manfredonia, concerto natalizio “I.C. Don Milani Uno+ Maiorano”

Sia il coro che l’orchestra hanno avuto nel tempo, una sensibile crescita artistica riscuotendo numerosi successi ovunque si esibissero.

Il 2019 è stato un anno ricco di momenti importanti per l’attività musicale dell’ Istituto infatti, oltre a posizionarsi per la seconda volta al primo posto al Concorso Nazionale di musica “U. Giordano” di Foggia, è stata la prima scuola ad eseguire in autonomia un intero concerto all’interno del Castello di Manfredonia il 21 giugno e cioè il giorno dedicato alla festa della musica!

Il lavorare insieme tra i vari ordini di scuola è un evento ormai consolidato dal quale scaturisce la perfetta sinergia e continuità tra la scuola Primaria (Maiorano) con il coro e la scuola Secondaria di primo grado (Don Milani) con l’orchestra.

Il coro e l’orchestra dell’I.C., saranno lieti di porgere a tutti gli Auguri per le festività natalizie con brani di carattere natalizio, arrangiati appositamente dai docenti del corso ad indirizzo musicale: prof. Matteo Grifa (chitarra); prof.ssa Anna Rita D’Ascenzo (flauto traverso); Lopopolo Anny (violino) e Cusenza Giovanni (pianoforte).