Manfredonia, incidente in via delle Margherite: 2 feriti, 1 grave (foto) II

, 11 dicembre 2019. Incidente stradale, verso le ore 9.45 circa, in via delle Margherite / angolo via delle Primule, zona Eurospin, a Manfredonia.

Da raccolta dati, coinvolti un’autovettura e una motocicletta.

Non chiara la dinamica dei fatti, in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Manfredonia, intervenuti celermente sul posto.

Nel sinistro sono rimasti feriti una donna, alla guida dell’autovettura – trasportata dai sanitari del 118 presso il presidio ospedaliero di Manfredonia – e il conducente della motocicletta, trasportato da un’altra ambulanza con urgenza presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il traffico è poi tornato alla normalità. Accertamenti in corso.