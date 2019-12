Michele Pepe “I villaggi di riuniscono: ecco la Federiviera Sud Manfredonia”

, 27 novembre 2019. Gli amministratori dei Villaggi della Riviera Sud Manfredonia: SCIALE DEGLI ZINGARI, SCIALE DELLE RONDINELLE, SCALO DEI SARACENI e VILLAGGIO IPPOCAMPO, in data 23 novembre 2019, su iniziativa spontanea degli stessi e nell’interesse dei Villaggi rappresentati, proprietari e condomini, hanno costituito una federazione (FEDERIVIERA SUD MANFREDONIA) con lo specifico scopo di condividere e rappresentare unitariamente tutte le problematiche comuni della Riviera nei rapporti con gli Enti Locali, Regionali e Nazionali.

La federazione servirà a rafforzare le istanze di tutela di ogni buon diritto dei proprietari degli insediamenti nella Riviera Sud di Manfredonia.

Con la costituzione di “FEDERIVIERA SUD MANFREDONIA” si è inteso iniziare finalmente un percorso unitario che dovrà sensibilizzare, in maniera più decisa e concreta, i soggetti Pubblici sino ad oggi interessati esclusivamente ai rapporti “gabellari” e completamente assenti nell’individuare o recepire i bisogni specifici e urgenti del territorio.

Il ruolo di rappresentante legale, nello specifico di Presidente per l’anno in corso, è stato conferito al dr. Michele Pepe Amministratore del Villaggio Ippocampo.

Il primo atto della costituita Federazione è stato quello di richiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia dr. Vittorio Piscitelli, la convocazione urgente di una “conferenza di servizi decisoria” per completare l’iter amministrativo del progetto AQP per il collettamento reflui al depuratore di Manfredonia e la costruzione della nuova rete idrica all’interno di tutti i Villaggi. I due progetti definitivi sono stati globalmente finanziati ed attendono esclusivamente la presa d’atto del Comune di Manfredonia per essere appaltati ed eseguiti.