Natale a teatro va a 90

. Prosa, danza, teatro per ragazzi, famiglie e bambini, testi classici, tradizione e contemporaneo, teatro circo e commedie, musica, gospel, concerti, in teatri comunali, piazze, chapiteau, vecchie segherie, librerie, incontri letterari, teatri su scavi archeologici, teatri mobili, bus e camion, persino mostre nelle vetrine dei centri cittadini, e percorsi di avvicinamento alla visione, Natale e Santo Stefano con Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi al rinato Piccinni di Bari, la notte di San Silvestro con Dino Abbrescia al Curci di Barletta diretto da Fabio Troiano, dal 27 dicembre al 6 gennaio il Festival Kids a Lecce tra castelli, teatri, musei dal 27 dicembre al 6 gennaio. Favola, teatro circo, danza e musical per i più piccoli. Trani sul Filo, dal 21 dicembre al 6 gennaio. Da Natale all’ Epifania 90 spettacoli programmati in tutta la Puglia.

Conferenza stampa giovedì 12 alle 12.00 Presidenza Regione Puglia

Con:

Loredana Capone, assessore all’Industria turistica e culturale gestione e valorizzazione territoriale Regione Puglia

Giuseppe D’Urso, presidente Teatro Pubblico Pugliese

Giulia Delli Santi, dirigente responsabile Attività teatrali Tpp(comun.)