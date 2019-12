Manfredonia. Oasi Lago Salso, uno straordinario patrimonio finito nel degrado

LA “fase di profondo cambiamento e riorganizzazione” dell’Oasi Lago Salso annunciata dal presidente del Parco nazionale del Gargano,, ha riacceso i riflettori su quel gran patrimonio naturalistico di area umida residuo di quella laguna primordiale che si estendeva su gran parte di quello che oggi è l’agro sipontino. Un opportuno e doveroso richiamo quello del presidente Pazienza data la situazione di degrado in cui versa quel comprensorio di un migliaio di ettari sito a un tiro di schioppo da Manfredonia del cui demanio è parte integrante, penalizzato da “una gestione, sia attuale che passata, caratterizzata da forti criticità”, “da sciatteria gestionale” realizza Pazienza.

IN GIOCO non sono soltanto, che non è poco, gli aspetti naturalistici-ambientali di straordinario interesse, notevoli utilità economiche (c’è una vasta area agricola), ma anche, che non è poco, riferimenti turistici rappresentati da un centro visite (inutilizzato), un B&B, un ristorante, un centro di recupero di fauna selvatica, senza contare le spettacolari attrattive della gran varietà di uccelli che popolano la laguna. Una fantastica realtà mai considerata compiutamente tanto, come ha evidenziato il presidente Pazienza, da finire pressoché abbandonata a sé stessa.

L’ATTENZIONE si è pertanto focalizzata sul come realizzare il “cambiamento della riorganizzazione”. L’idea di porre in liquidazione la società che ha in gestione quell’Oasi, a primo acchito votata alla unanimità dal direttivo del Parco, è risultata ad una attenta considerazione, impraticabile sia per motivazioni di ordine giuridico, che per le clausole previste nei vari accordi di programma intervenuti nel 2015 tra il comune di Manfredonia e l’Ente Parco, in particolare quello relativo alla cessione gratuita del comprensorio, e la società Oasi Lago Salso con soci l’Ente Parco con il 96% delle quote e il Centro studi naturalisti con il 4%.

UNA situazione piuttosto complicata che ha innescato un ventaglio di ipotesi gestionali. Sulla questione sono intervenuti i “Verdi” Alfredo De Luca e Innocenza Starace (rispettivamente ex consigliere ed ex assessora al comune di Manfredonia) che hanno bocciato l’ipotesi liquidazione della società Oasi Lago Salso.

“Significherebbe ritorno nella disponibilità del comune che non ha le capacità per gestirla” hanno osservato auspicando il mantenimento in vita della società ma riorganizzata secondo quattro “rami aziendali”, e cioè: ricerca scientifica affidata al CSN; ristorazione e ospitalità affidata, con bando di evidenza pubblica, all’esterno ricavandone un giusto canone; la fruizione turistica dovrebbe essere affidata all’esterno, magari ad una cooperativa sociale selezionata con bando di evidenza pubblica, ricavandone una quota ed affidando le attività di manutenzione ordinaria delle zone di visita; la residua parte agricola dovrebbe essere affidata all’esterno con bando di evidenza pubblica ricavandone il giusto canone e il controllo della vegetazione.

IN QUESTO riordino si auspica il rientro del comune di Manfredonia nella società Oasi Lago Salso con un 10 per ceto del capitale: una doverosa condivisione di responsabilità oltre che una necessaria presenza della proprietà comunale dell’Oasi nelle decisioni da adottare.