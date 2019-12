Psicologi Puglia, Di Gioia “Proclamati i nuovi consiglieri”. Manfredonia c’è

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

Proclamati i nuovi consiglieri: Giuseppe Latilla, Geremia Capriuoli, Vincenzo Gesualdo, Anna Gasparre, Massimo Frateschi, Marisa Yildirim, Giovanna Teresa Pontiggia, Laura Corvaglia, Anna Palumbo, Giuseppe Vinci, Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli, Omar Gelo, Maria Fara De Caro e Ferdinando Ignazio De Muro.

“Formulo i miei più sinceri auguri ai nuovi consiglieri e auguro un proficuo lavoro” dice il presidente in carica Antonio Di Gioia. “Ringrazio il presidente, il segretario e gli scrutatori del seggio che hanno lavorato duramente e alacremente al fine di verificare tutti i voti e la correttezza delle deleghe per far sì che i risultati fossero pienamente legittimi. Ringrazio tutti coloro i quali hanno espresso la propria preferenza e auguro un in bocca al lupo a tutti gli psicologi di Puglia”.