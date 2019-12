Webbin club Manfredonia: i ragazzi della D secondi in classifica

. Il ruolino di marcia nelle tre partite giocate finora fuoricasa dai ragazzi allenati da Angelo Rinaldi è di tre vittorie e nove punti. Bottino pieno, di meglio non si poteva fare. Insomma è un inizio di stagione a forti tinte bianco-azzurre.

La vittoria nel weekend contro una delle due compagini castellanesi del girone, la Matervolley, è nitida e incoraggiante, tre set a zero con parziali netti (17-25/18-25/19-25). Un successo che fa salire la Webbin al secondo posto in classifica, in coabitazione con Doni Bomboniere Terlizzi e Volley Cassano, a un solo punto di distacco dalla nuova capolista BCC New Mater Castellana Grotte.

“Non è stata però una partita facile”, sottolinea Alessio Rendina, uno dei due liberi in rosa, “in questo campionato di gare semplici non ce ne sono perché la Serie D è un torneo equilibrato e livellato verso l’alto”.

Alessio è uno dei volti nuovi della squadra, al suo primo anno nella Webbin Volley Club Manfredonia. “Quando la società sipontina mi ha contattato per giocare ho accettato volentieri. Mi sono inserito benissimo in questo ambiente, i miei compagni mi hanno fatto sentire come a casa sin da subito”.

Sul prosieguo della stagione questo è il suo pensiero: “Non abbiamo un obiettivo vero e proprio, il nostro intento è quello di cercare di raccogliere risultati positivi in ogni partita e ci stiamo riuscendo. Non ci aspettavamo di essere secondi in classifica dopo sei giornate ma vogliamo continuare a migliorare e se ci troveremo così in alto nel finale di stagione, faremo di tutto per dire la nostra anche per la vittoria del campionato”.

Sabato 14 dicembre alle 18.00 la squadra maschile di Serie D ospiterà al PalaDante la New Volley Gioia, mentre domenica 15 dicembre alle 11.00, dopo aver riposato questo fine settimana, torneranno a giocare le ragazze della Prima Divisione, che faranno visita alla capolista Agrimag Andria.

Risultati Serie D maschile (6^ giornata):

Matervolley Castellana Grotte-Webbin Volley Club Manfredonia 0-3 (17-25/18-25/19-25)

New Volley Gioia-A Piedi Liberi Redfox Barletta 2-3

Volley Club Locorotondo-Doni Bomboniere Terlizzi 2-3

Enfoservice Altamura-Fincons Group Bari 3-0

Don Milani Volley Bari-Volley Cassano 3-2

New Volley RAF Santeramo in Colle-BCC New Mater Castellana Grotte 1-3

Classifica Serie D maschile:

1) BCC New Mater Castellana Grotte…..15

2) Doni Bomboniere Terlizzi…..14

2) Volley Cassano…..14

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..14

5) Don Milani Volley Bari…..12

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..10

7) New Volley Gioia…..7

8) New Volley RAF Santeramo in Colle…..6

8) Matervolley Castellana Grotte…..6

10) Volley Club Locorotondo…..5

11) Enfoservice Altamura…..4

12) Fincons Group Bari…..1

Risultati Prima Divisione femminile (6^ giornata):

Volley Academy San Giovanni Rotondo-Sportilia Bisceglie 2-3

New Axia Volley Barletta-Agrimag Andria 2-3

Realsport Orta Nova-New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia 3-1

Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio-Aquila Azzurra Trani 2-3

Diomede Canosa-GS Intrepida Volley San Severo 3-2

Riposa: Webbin Volley Club Manfredonia

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Agrimag Andria…..14

2) Sportilia Bisceglie…..12

3) GS Intrepida Volley San Severo…..10

4) Realsport Orta Nova…..9

5) Diomede Canosa…..8

5) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..8

5) New Axia Volley Barletta…..8

8) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

9) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..4

9) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..4

11) Aquila Azzurra Trani…..3

Michelangelo Ciuffreda