Foggia, 11 DIC – “Oggi, insieme al consigliere comunale Giuseppe Fatigato, sono intervenuto per cercare di porre rimedio al problema che si è venuto a creare nella città di Foggia a seguito della posa della fibra ottica da parte di Open Fiber.

Stiamo parlando di un intervento che ha avuto inizio nel 2018 ma che, a tutt’oggi, ha lasciato dei segni indelebili sulle nostre strade. Infatti, dopo aver scavato e quindi tagliato il manto stradale per la posa della fibra ottica, le varie ditte subappaltatrici di openfiber non hanno provveduto al ripristino definitivo della strada e/o marciapiede dopo i canonici sessanta giorni di assestamento così come da prescrizioni minuziosamente dettate dalle varie autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale, a cui, dopo infinite e reiterate diffide da parte del Servizio Tecnico, non hanno mai avuto seguito e conclusione.

Asfalto mancante, tombini rialzati, buche: un grave disagio per la cittadinanza e un rischio per la pubblica e privata incolumità. Abbiamo sollecitato Open Fiber affinchè si intervenga subito per risolvere questa incresciosa situazione. Continueremo a monitorare e ad esercitare pressione sui responsabili, perché la città non può essere lasciata in questo stato e i cittadini foggiani devono potersi spostare in sicurezza.

Non è tollerabile una tale noncuranza da parte di una società vincitrice di un appalto a livello nazionale ed i cui lavori sono disastrosi nell’intero paese, basta leggere le doglianze dei vari Sindaci dell’estremo sud al nord.” Lo dichiarano Giorgio Lovecchio, deputato pugliese e Giuseppe Fatigato Consigliere Comunale al Comune di Foggia del MoVimento 5 stelle.